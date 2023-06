Johannisbeer-Gelee mit Zitronenthymian

Freude - die kugelrunden Johannisbeeren sind endlich reif und Chocolatière Lisa Rudiger macht daraus ein wunderbar knallrotes Gelee. Die Zugabe von Zitronenthymian verspricht einen besonderen Genuss.

Zubereitungszeit: 45 Minuten Schwierigkeitsgrad: leicht Nährwert: Pro TL (10 g): 20 kcal, 80 kJ, 0 g E, 0 g F, 4 g KH Rezeptautor/Rezeptautorin: Lisa Rudiger

Zutaten

750 g Johannisbeeren

250 g Gelierzucker 2 plus1

2 Stiele Zitronenthymian

Zubereitung

Hinweis: Für 5 Twist-off-Gläser à 100 ml Inhalt

1. Für das Johannisbeergelee die Johannisbeeren in kaltem Wasser kurz waschen, abtropfen lassen und von den Rispen streifen.

2. Beeren in einen Rührbecher geben und mit einem Schneidstab fein pürieren.

3. Beerenpüree am besten mit Hilfe einer kleinen Kelle durch ein feines Sieb in einen Messbecher passieren: Es soll 500 ml Johannisbeersaft ergeben.

4. Thymian in den Saft geben und abgedeckt über Nacht ziehen lassen.

Tipp: Gelierzucker bekommen Sie in der Regel in 500 g -Paketen. Wenn Sie, wie hier, nur 250 g Gelierzucker benötigen, ist es sinnvoll, den Gesamtinhalt in einer Schüssel mit Hilfe eines Schneebesens zu mischen und dann die benötigte Menge abzuwiegen und zu verarbeiten. Durch diesen kleinen Mehraufwand werden Zucker und Geliermittel gemischt, da sie beim Abfüllen getrennt in die Packung gefüllt werden.

5. Johannisbeersaft und Gelierzucker in einen mittelgroßen Topf geben und unter gelegentlichem Rühren aufkochen und nach Packungsanweisung kochen.

6. Thymian entfernen, das Gelee eventuell abschäumen und randvoll in saubere Twist-off-Gläser füllen. Gläser fest verschließen und 5 Minuten auf den Deckel stellen. Gläser umdrehen und das Gelee abkühlen lassen.

Übersicht aller SWR Rezepte