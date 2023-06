Johannisbeer-Baiser-Torte

per Mail teilen

Grundlage für diesen sommerlichen Klassiker ist ein knuspriger Schoko-Mürbeteig mit einer Biskuitschicht. Die süß-säuerlichen Johannisbeeren werden darauf verteilt und mit einer Baiserschicht überzogen.

Zubereitungszeit: 4 Stunden Schwierigkeitsgrad: mittel Nährwert: Pro Stück (10): 917 kcal, 3852 kJ, 18 g E, 45 g F, 110 g KH Rezeptautor/Rezeptautorin: Lucia Kranz

Zutaten

Für den Mürbeteigboden:

250 g kalte Butter

125 g Zucker

1 Pck. Vanillezucker

1 Prise Salz

375 g Weizenmehl (Type 405)

30 ml Milch

100 g Zartbitterkuvertüre

Für den Biskuitboden:

2 Eier (Größe M)

150 g Zucker

1 Prise Salz

70 ml Wasser

30 g Butter

30 g Öl

130 g Weizenmehl (Type 405)

0,75 TL Backpulver

Für die Johannisbeerschicht:

500 g rote Johannisbeeren

100 ml Wasser

100 g Zucker

1 Pck. Vanillepuddingpulver

Für Baiser und Dekoration:

8-9 Eiweiß (Größe M, ca. 250 g)

350 g Zucker

1 Prise Salz

300 g Mandelblättchen

Außerdem:

Springform (⌀ 26 cm)

Backblech

Backpapier für Form und Backblech

Mehl für die Arbeitsfläche

Kuchenrolle

Schlagkessel mit Standring

Spritzbeutel mit Sterntülle

Zubereitung

1. Für den Mürbeteigboden Butter würfeln. Zucker, Vanillezucker, 1 Prise Salz, Mehl, Milch und Butterwürfel in eine große Schüssel geben und mit den Knethaken des Handrührers oder in der Küchenmaschine kurz zu einem glatten Teig kneten. Teig zu einer Kugel formen, flachdrücken und in Frischhaltefolie gewickelt mindestens 1 Stunde kaltstellen.

2. Inzwischen den Backofen auf 170 Grad Umluft vorheizen. Springform mit Backpapier auslegen.

3. Für den Biskuitboden Eier, Zucker und 1 Prise Salz in eine große Schüssel geben und mit den Quirlen des Handrührers oder in der Küchenmaschine für 10 Minuten aufschlagen.

4. Inzwischen die Butter in eine kleine Pfanne geben und bei milder Hitze zerlassen. Wasser, Öl und Butter nacheinander kurz unter den Eierschaum rühren.

5. Mehl und Backpulver mischen, auf die Masse sieben und mit einem Teigschaber vorsichtig unterheben.

6. Teig in die vorbereitete Form geben und in der Ofenmitte 30 Minuten goldig backen. Biskuit in der Form auf einem Gitter auskühlen lassen.

7. Inzwischen den Backofen auf 190 Grad Umluft vorheizen. Ein Blech mit Backpapier auslegen. Mürbeteig nochmals kurz durchkneten und auf etwas Mehl auf der Arbeitsfläche ausrollen. Mit einem Tortenring (⌀ 26cm) rund ausstechen und auf das vorbereitete Blech legen. Teig mit einer Gabel mehrfach einstechen.

8. Mürbeteig im heißen Ofen in der Ofenmitte etwa 10 Minuten goldig backen.

9. Inzwischen die Schokolade mit einem großen Messer grob hacken und in eine kleine Schüssel geben. Schokolade über einem heißen Wasserbad unter Rühren schmelzen.

10. Gebackenen Mürbeteigboden sofort mit der Schokolade bestreichen, den Biskuitboden auflegen und zusammen auf dem Blech auf einem Gitter abkühlen lassen.

11. Inzwischen für die Johannisbeerschicht Johannisbeeren kurz waschen, abtropfen lassen und von den Stielen streifen. Johannisbeeren mit 50 ml Wasser in einen mittelgroßen Topf geben und aufkochen. Mit Zucker süßen und zugedeckt bei milder Hitze 5-6 Minuten kochen.

12. Inzwischen Puddingpulver mit dem restlichen Wasser (50 ml) in eine Tasse geben und verrühren. Unter die kochenden Johannisbeeren rühren und kurz unter Rühren 2-3 Minuten kochen, bis der Saft sehr fest abgebunden ist.

13. Tortenring um die zusammengesetzten Böden legen, die Johannisbeeren darauf verteilen und auskühlen lassen.

14. Für das Baiser Eiweiß und Zucker in einen Schlagkessel über einem heißen Wasserbad erwärmen bis sich der Zucker aufgelöst hat, dabei gelegentlich mit einem Teigschaber durchrühren.

15. Schlagkessel auf dem Standring in ein kaltes Wasserbad stellen und das Eiweiß mit den Quirlen des Handrührers (oder in der Küchenmaschine, ohne Wasserbad) so lange steifschlagen bis der Eischnee auf Raumtemperatur heruntergekühlt ist.

16. Backofen auf 200 Grad Oberhitze vorheizen.

17. Springformrand entfernen und etwa 3/4 vom Eischnee auf dem Kuchen und dem Rand verstreichen. Tortenrand mit Mandeln versehen. Torte 10 Stücke einteilen.

18. Torte auf dem Blech in der Ofenmitte für 2-3 Minuten goldbraun abflämmen.

Tipp/Hinweis: Bitte nicht vom Ofen weggehen! Es dauert wirklich nur wenige Minuten, bis das Baiser abgeflämmt ist.

19. Restlichen Eischnee in einen Spritzbeutel geben, auf die Torte spritzen und erneut kurz goldbraun abflämmen. Kurz abkühlen lassen und in Stücke schneiden.

Das Rezept zum Ausdrucken!

Übersicht aller SWR Rezepte