Geschmortes Hühnchen mit Kürbis und Kartoffeln

per Mail teilen

Serkan Güzelcoban bereitet Hühnchen zu: Er schmort es im Ofen mit Kürbis, Kartoffeln und Pilzen. Raffiniert und ganz einfach fabelhaft.

Portionen: 4 Zubereitungszeit: 1,5 Stunden Schwierigkeitsgrad: leicht Nährwert: Pro Personen: Kcal: 545 kcal, KJ: 2278 E: 38 g, F: 28 g, KH: 12 g Rezeptautor/Rezeptautorin: Serkan Güzelcoban

Zutaten

100 g Schalotten

300 g Hokkaido-Kürbis

600 g Kartoffeln, festkochend

1 Maishühnchen, aus Freilandhaltung (á ca. 1,6 kg)

etwas Salz

etwas Pfeffer

etwas Paprikapulver

6 EL Olivenöl

100 ml Weißwein oder Traubensaft, hell

500 ml Geflügelbrühe

2 Stiele Thymian

2 Stiele Rosmarin

1 Lorbeerblatt

300 g Pilze, gemischt (z. B. Champignons, Kräuterseitlinge)

2 Äpfel, z. B. Boskop

2 EL Zitronensaft

1 Bund Petersilie

Zubereitung

1. Schalotten abziehen und in feine Spalten schneiden. Kürbis putzen, entkernen und ebenfalls in ca. 2-3 cm große Stücke schneiden. Kartoffeln schälen, abbrausen und in Stücke schneiden.

2. Maishühnchen in 8 Stücke teilen (bzw. vom Metzger in Stücke teilen lassen). Die Teile mit Salz, Pfeffer und Paprikapulver würzen.

3. In einem Bräter 4 EL Öl erhitzen. Die Hühnchenteile darin rundherum anbraten. Hühnchenteile herausnehmen.

4. Schalotten, Kürbis und Kartoffeln im Bratfett ca. 3 Minuten andünsten. Mit Wein oder Saft ablöschen und fast vollständig einköcheln lassen.

5. Backofen auf 180 Grad Ober- und Unterhitze vorheizen.

6. Die Hälfte der Brühe zugeben. Hühnchenteile, grob zerzupften Thymian und Rosmarin sowie Lorbeer zugeben. Im Ofen, ohne Deckel, ca. 25 Minuten schmoren.

7. Inzwischen die Pilze putzen und evtl. halbieren oder vierteln. Äpfel abbrausen, vierteln, entkernen und in Spalten schneiden, mit Zitronensaft mischen.

8. Übriges Öl erhitzen. Pilze darin ca. 2 Minuten scharf anbraten. Äpfel zugeben und ca. 2 Minuten mitbraten. Mit Salz und Pfeffer würzen.

9. Pilze, Äpfel und übrige Brühe nach 25 Minuten mit zum Hühnchen geben und weitere ca. 15 Minuten im Ofen schmoren.

10. Petersilie abbrausen, trockenschütteln und fein schneiden. Hühnchen abschmecken, mit Petersilie bestreuen und servieren.

Übersicht aller SWR Rezepte