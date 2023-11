Christstollen-Muffins

per Mail teilen

Der Christstollen ist uns allen bekannt und darf in der Vorweihnachtszeit nicht fehlen. Wer Lust hat, Stollen mal in etwas anderer Form zu genießen, ist hier genau richtig.

Portionen: 24 Zubereitungszeit: 4 Stunden Schwierigkeitsgrad: mittel Rezeptautor/Rezeptautorin: Stephanie Biedermann

Zutaten

Für die Füllung:

50 g Orangeat (alternativ Abrieb einer halben Bio-Orange oder getrocknete Aprikosen, kleingehackt)

200 g Sultaninen

50 g Rum (alternativ Fruchtsaft)

Für den Hefe-Vorteig:

180 g Weizenmehl (Type 550)

120 ml Milch

30 g frische Hefe

Für den Hefe-Hauptteig:

300 g Weizenmehl (Type 550)

60 ml Milch

30 g Zucker

190 g Butter, zimmerwarm

5 g Salz

2 TL Vanillezucker

3 Prisen Kardamom, gemahlen

60 g blanchierte Mandeln, gehackt

Außerdem:

2 Muffin-Backformen für 12 Muffins

24 Muffinsförmchen aus Papier

Puderzucker zum Bestäuben

Zubereitung

Hinweis: Für 24 Stück

1. Für die Füllung am Vortag Orangeat und die Rosinen in eine Schüssel geben, mit dem Rum übergießen, mit einem Esslöffel gut mischen. Abgedeckt 24 Std. ziehen lassen.

Tipp: Durch das Quellen der Trockenfrüchte ziehen die Früchte Feuchtigkeit und geben diese während des Backvorgangs an den Teig ab. Verzichtet man auf das Quellen, ziehen sich die Früchte aus dem Teig die Feuchtigkeit und so wird das Gebäck trockener.

2. Für den Hefevorteig Mehl, Milch und Hefe in die Küchenmaschine mit Knethaken geben und gut verkneten. Vorteig für ca. eine halbe Stunde gehen lassen.

3. Für den Hauptteig Mehl, Milch, Zucker, zimmerwarme Butter, Salz, Vanillezucker, Kadamom und Muskatnuss zum Vorteig geben und alles ca. 10 Minuten mit dem Knethaken gut durchkneten.

4. In der Zwischenzeit die Papier-Muffinsförmchen in die Muffin-Backformen einsetzen.

5. Die eingeweichten Früchte mit dem Rum und die Mandeln zum Hefeteig geben und noch einmal kurz unterkneten.

6. Hefeteig in 24 Stücke à ca. 50 bis 55 g teilen. Teiglinge in die vorbereiteten Papierförmchen in den Muffin-Backformen setzen und ca. 1 Std abgedeckt gehen lassen.

7. In der Zwischenzeit den Backofen auf 210 Grad Ober-/Unterhitze vorheizen und die Christstollen-Muffins ca. 20-25 Min. backen.

8. Christstollen-Muffins auf einem Kuchengitter gut auskühlen lassen, dann auf eine Kuchenplatte setzen und mit Puderzucker bestäuben.

