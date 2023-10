So schützen Sie sich vor Atemwegsinfekten

per Mail teilen

In Herbst und Winter erkälten wir uns schneller, da sich unser Immunsystem bei trockener Luft schlechter gegen Viren wehren kann. Mit diesen 5 Tipps schützen Sie sich effektiv vor Atemwegsinfektionen.

Der Zwiebellook schützt uns im Altweibersommer vor Erkältungen

Gerade wenn es tagsüber noch so schön warm ist, passiert es, dass wir das Wetter falsch einschätzen und uns zu dünn kleiden. Im Schatten ist es kühl, morgens und abends sogar schon richtig kalt. Deshalb sollten wir unbedingt auf den Zwiebellook setzen, um uns schichtweise aus-, aber eben auch wieder anziehen zu können. Kühlt unser Körper aus, werden wir zwar nicht automatisch krank. Viren können aber besser eindringen und eine Erkältung auslösen. Achten Sie vor allem darauf, dass Ihre Füße warm sind. Das regt die Durchblutung des ganzen Körpers und damit auch der Schleimhäute im Hals und Rachen an.

Bei hoher Luftfeuchtigkeit kann unsere Abwehr besser arbeiten

Wenn es draußen kalt ist, werfen wir die Heizung an – und die Luft wird automatisch trockener. Zwei Effekte erhöhen nun die Wahrscheinlichkeit einer Atemwegserkrankung: Viren können in trockener Luft länger durch die Luft schwirren und die Flimmerhärchen der Nasenschleimhaut trocknen aus und können Erreger nicht mehr so gut abhalten. Ideal ist eine Luftfeuchtigkeit von 40 – 60 Prozent. Häufiges Stoß-Lüften kann ebenso Abhilfe bei zu trockener Luft schaffen wie eine Schüssel mit Wasser oder feuchte Tücher auf der Heizung. Damit die Schleimhäufte nicht austrocknen, ist es auch wichtig, genug zu trinken. 2 – 2,5 Liter pro Tag sind eine gute Richtschnur.

Ernährung, Schlaf und Bewegung – ein guter Lebensstil hilft unserem Immunsystem

Eine ausgewogene Ernährung, ausreichend Schlaf und viel Bewegung an der frischen Luft sind die besten Mittel, das Immunsystem auf Vordermann zu bringen, so dass es sich gegen Erreger aller Art wehren kann. Besonders im Herbst wird unser Immunsystem durch die Witterung geschwächt. Setzen Sie also etwas dagegen.

Hygiene-Maßnahmen aus Pandemie-Zeiten schützen vor Ansteckung

Natürlich schützt uns vieles von dem, was wir in Corona-Zeiten gelernt haben, vor allen Atemwegsinfektionen, die gerade so im Umlauf sind:

Abstand halten

Hände regelmäßig und gründlich waschen

in Räumen mit vielen Menschen häufig lüften.

Wenn Sie sich schützen wollen, denken Sie ruhig mal kurz an die Pandemie-Zeiten zurück. Wer auf Nummer sicher gehen möchte, kann in Räumen mit vielen Menschen natürlich auch zur bewährten FFP2-Maske greifen.

Impfen schützt vor Grippe und einem schweren Corona-Verlauf

Impfen lassen – oder nicht? Colourbox Colourbox

Gegen die Viren, die eine klassische Erkältung hervorrufen, gibt es keine Impfung. Doch vor Influenza und einem schweren Corona-Verlauf können wir uns durch eine Impfung schützen. Die Ständige Impfkommission (StiKo) empfiehlt allen Menschen ab 60 Jahren sowohl eine Grippe-Impfung als auch eine Auffrischimpfung gegen Covid-19. Außerdem gilt es vor allem bei Menschen mit Vorerkrankungen das individuelle Risiko für einen schweren Verlauf der beiden Krankheiten einzuschätzen. Sprechen Sie am besten mit Ihrem Hausarzt.

www.rki.de/impfempfehlungen

Im Studio: Dr. med. Manuela Auer-Rebmann, Allgemeinmedizinerin