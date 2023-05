"Mähfreier Mai": Vom Rasen zur Wiese

per Mail teilen

Ein perfekter Rasen gilt als das Herzstück im Garten, ökologisch betrachtet bringt er allerdings wenig: Insekten können im kurzgeschorenen Gras kaum leben und finden keine Nahrung.

Der aus Großbritannien stammende "No Mow May", zu deutsch ungefähr "Mähfreier Mai", will dazu anregen, den Rasen einfach mal wachsen zu lassen. Besonders im Mai, weil da das Futterangebot für Insekten besonders knapp ist. Aber, wenn es geht, über den Mai hinaus, idealerweise über den ganzen Sommer hinweg.

Wer sich dazu durchringen kann, nur ein Mal pro Monat zu mähen, erhöht die Zahl der Nektarpflanzen durchschnittlich um das Zehnfache! Die ersten Blühpflanzen, die auf so einer Fläche wachsen, sind Löwenzahn, Gänseblümchen, Hornklee, Gundermann oder Butterblume.

Nicht nur im Mai Wiese statt Rasen

Wer den Rasenmäher stehen lässt, hilft der Umwelt, denn eine Wiese hilft der Artenvielfalt. Colourbox

Wer mehr tun will, schafft Blüh-Inseln, die nur zwei Mal im Jahr gemäht werden, und ermöglicht damit einen Prozess der langsamen Verwandlung vom Rasen zur Wiese - mit einer noch größeren Vielfalt an Futterpflanzen und Lebensraum für Kleinst- und Kleintiere.

Expertin: Eva Hofman, Gartenakademie Rheinland-Pfalz