Da blüht dir was!

per Mail teilen

Wir wollen Ihren Garten kennenlernen. Zeigen Sie uns die schönsten Ecken in ihrem Paradies. Machen Sie mit und bewerben Sie sich!

Auf welche Pflanze sind Sie besonders stolz? Oder haben Sie aktuell ein Naturphänomen im Garten, das Sie besonders interessant finden?

Schreiben Sie einen kurzen Text über Ihren Garten und schicken Sie uns ein paar erste Fotos.

Wenn Sie uns neugierig gemacht haben, melden wir uns dann bei Ihnen. Dann sollten Sie Zeit haben, ein paar schöne tagesaktuelle Fotos zu schicken. Wir rufen Sie außerdem live in der Sendung an und Sie können berichten, worauf Sie besonders stolz in Ihrem Garten sind.

Wir freuen uns auf Ihre Zuschriften!

Ihr Kaffee oder Tee-Team

Ihre Bewerbung