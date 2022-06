So planen Sie die perfekte Hochzeit

Damit die Hochzeit zum schönsten Tag im Leben wird, muss sie im Vorfeld gut geplant werden. Einen Hochzeitsplan zu haben ist da genau das Richtige. So vergessen Sie auf keinen Fall etwas!

Bei einer Hochzeit denkt man an die große Liebe, an Romantik und Glockengeläut, aber es gibt ganz schön viel, was man vorher bedenken sollte. Bei der Planung sollten Sie versuchen alles ganz nüchtern zu betrachten und vor allem pragmatisch heranzugehen. So wird der große Tag zu einem unvergesslichen Ereignis.

Hier ein Überblick über alle wichtigen Schritte

Zeitplan Was ist zu tun? 12 Monate vorher Ungefähre Anzahl der Gäste überlegen

Location aussuchen, vorbesichtigen, buchen

Hotelkontingent anfragen

Drucksachen 11 Monate vorher "Save the Date"- Karten gestalten

Musik reservieren

Fotograf aussuchen

Gästeliste erstellen

Location/Caterer kontaktieren 10 Monate vorher Dokumente für das Standesamt 9 Monate vorher Flitterwochen planen

Angebote für Ringe einholen/Vorauswahl treffen

"Save the Date"-Karten versenden 8 Monate vorher Kleidung für das Standesamt auswählen

Besprechung mit Standesamt

Florist aussuchen/reservieren

Gastgeschenke organisieren/bestellen

Probetermin für Visagist/Friseur festlegen

Besprechung PfarrerIn/ TraurednerIn

Anwaltliche Beratung

Hochzeitskleid aussuchen

Hotelkontingent reservieren 7 Monate vorher Menu/Buffet aussuchen

Gästeliste abarbeiten Zu-/Absagen

Sitzplan überlegen

Reservierungen kontrollieren

"Get together" überlegen

Dekoideen sammeln

Einladungen erstellen 6 Monate vorher Termin bei Standesamt reservieren

Gastgeschenke organisieren/bestellen

Einladungen versenden

Hotelkontingent abfragen 5 Monate vorher Gespräch bei Standesamt

Dokumente abgeben

Gästeliste abarbeiten/Zu-/Absagen kontrollieren

Hochzeitsanzug kaufen 4 Monate vorher Deko besprechen/ Dekodienstleister

kontaktieren

Probeessen

Papeterie: Menükarten, Sitzplan, Namenskärtchen 3 Monate vorher Probetermin Hair&Make up

Brautkleidanprobe

Technik/DJ-Besprechung

Fotograf*innenbesprechung

Menü/Buffet bestellen 2 Monate vorher Eheversprechen vorbereiten

Begrüßungsrede vorbereiten

Zimmerkontingent finalisieren 1 Monat vorher Letzte Brautkleidanprobe

Brautschuhe einlaufen 10 -14 Tage vorher Reservierungen gegenchecken

Endgültige Anzahl der Gäste an Location weitergeben

Endgültiger Sitzplan erstellen Der Tag davor Minutiöser Ablaufplan von Wedding Planer

Expertin im Studio: Beatrix von Steuben, Hochzeitsplanerin