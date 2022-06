So geht´s: Sweet Table!

Was gehört auf einen Sweet Table bei einer Hochzeit? Konditormeisterin Lucia Kranz weiß, worauf es ankommt und was beim Zusammenstellen zu beachten ist.

1. Was ist ein Sweet Table bzw. eine Candy Bar?

Ein Sweet Table ist der moderne Nachtisch to go.

2. Wie unterscheidet sich ein Sweet Table von einer Candy Bar?

Eine Candy Bar besteht aus bunten bzw. dem Motto angepassten Süßigkeiten, die in Supermärkten, Online-Shops etc. für jede*n einfach zu bekommen sind. In Bonbongläser gefüllt sind sie ein unkompliziertes Goodie neben der Hochzeitstorte. Der Sweet Table besteht hingegen aus wunderbaren Leckereien, die von einem/einer Konditor*in hergestellt werden. Mit Fachwissen und Erfahrung zaubert der/die Zuckerbäcker*in eine Vielfalt an kleinen Gebäcken, Petit-Fours, Muffins, Macarons, Cakepops, Cakesicles und vieles mehr. Dabei unterscheidet sich der Sweet Table sehr von der Candy Bar, denn durch die individuelle Beratung können jegliche Lieblingsgeschmacksrichtungen berücksichtigt werden und runden die Hochzeit perfekt ab.

3. Was gehört auf einen Sweet Table?

Sweet Tables bieten eine Bandbreite an herrlichen Kleinigkeiten, die individuell mit ihrem/ihrer Konditor*in Ihres Vertrauens abgesprochen werden können.

Dazu gehören z.B.

beliebte bunte Macarons,

Petit Fours aller Art, Tartelettes mit Beeren, Brownies, Zitronenkuchen, Baiserriegel

kreative Cake Pops, Kuchen am Stiel

die etwas größere Variante des Cake Pops, Cakesicles, Kuchen am Stiel

kleinere Muffins oder größere Cupcakes, Minigugelhupf

kreative Bruchschokolade

Donuts und vieles mehr.

4. An welchem Punkt der Hochzeit eignet sich ein Sweet Table?

Ein Sweet Table passt sowohl am Nachmittag als zwanglose Überbrückung nach der Trauung, als auch abends als Highlight nach dem Hauptgang. Ein gut gefüllter Sweet Table kann die Hochzeitsgesellschaft durch manche Partynacht tragen.

5. Kann ein Sweet Table die Hochzeitstorte ersetzen?

Wenn man als Hochzeitspaar eher auf ein unkompliziertes "Get together" aus ist, eignet sich ein Sweet Table auch wunderbar als Tortenersatz. Oft wird die Kombination gewählt, eine Minitorte für den traditionellen Anschnitt und für die restliche Nachfrage (der Gästeanzahl entsprechend) reichlich Kleinigkeiten.

6. Geht das auch salzig? Kann man auch süß und salzig miteinander kombinieren?

Gerade für die Überbrückungzeit zwischen Trauung und Hochzeitsmenü ist ein guter salzig-süßer Mix zu empfehlen. Mit kleinen Quiches oder Blätterteiggebäcken findet jeder Gast seinen Zugang zu einem Sweet Table.

7. Was muss man pro Person an Menge und Preis ungefähr rechnen?

Jedes Hochzeitspaar, welches sich für eine süße Auswahl entscheidet, merkt schnell, dass durch die verschiedenen Produktarten auch unterschiedliche Preise zustandekommen. Dennoch ist der Sweet Table auch für den kleinen Geldbeutel eine Überlegung wert. Die Kleinigkeiten kosten oftmals weniger als ein Stück Torte und sind somit eine gute Alternative zur Hochzeitstorte, denn Geschmack und Vielfalt bleiben erhalten.