Start in den Frühling im Kräuterbeet

Als mehrjährige Pflanze überwintert Schnittlauch mit eingelagerten Reservestoffen in den kleinen Zwiebelchen und im dichten Wurzelballen. Daher kann er so früh austreiben. Die erste Ernte etwa Ende März ist die zarteste. Bei Neupflanzungen sollten Sie berücksichtigen, dass es Schnittlauch auch in verschiedenen Blütenfarben von Weiß über Rosa zu Dunkelviolett gibt. So können Sie während der Blütezeit Mai/Juni die Speisen mit den würzigen Blüten dekorieren.

