Welche Trends gibt es 2024 in der Brillenmode? Wir stellen umweltschonende Materialien, angesagte Formen und Farben vor und geben Tipps, welche Brille zu welchem Typ passt!

Trend 1: Natürliche Materialien

Ressourcenschonende und nachhaltige Materialien sind bei der Brillenherstellung im Kommen: Pflanzen und Holzabfälle aus der Möbelindustrie werden genutzt. Das Holz wird mit einem Bio-Lack versiegelt und ist damit genauso robust und widerstandsfähig wie Kunststoff. Regen, Hautschweiß und sonstige Umwelteinflüsse sind somit kein Problem.

Trend 2: Recycelter Plastikmüll aus dem Meer

Hier trifft Umweltschutz auf Design. Die Meere werden sauberer und bereits vorhandene Stoffe werden aufbereitet.

Trend 3: Brillen in 3 D-Druck aus Rizinussamen

Die Optikbranche nutzt zunehmend moderne Technologie, um das Trageerlebnis zu optimieren. Dieser Trend setzt auf hochentwickelte Materialien und präzise Mechanik. Beim 3D-Druckverfahren können Brillen nach persönlichen Wünschen hergestellt und auch genau angepasst werden. Für 3D-Brillen gibt es quasi unbegrenzt Ersatzteile, die werden einfach neu gedruckt.

Trend 4: Fassungen in Übergröße

Auf den Internationalen Brillenmessen waren diese Modelle der Renner! Diese dicken , großen Brillengestelle laufen unter dem Namen "Bold"-Brillen. „Bold“ ist Englisch und das heißt so viel wie fett oder auch gewagt. Diese Eigenschaften beziehen sich auf die Rahmen, die gibt es geschwungen, rund oder eckig, auch mit Doppelsteg. Wer sich also was traut, der hat mit diesen Brillen einen echten Eyecatcher auf der Nase.

Im Studio: Marina Mayer, Augenoptikmeisterin aus Baden-Baden