"Wien, Wien, nur du allein …." – Eisenbahn-Romantik entführt Sie in die Traumstadt Europas schlechthin und auf eine Reise "drum herum" mit der Eisenbahn...

Von Wien aus geht es an die österreichische Grenze zu Ungarn ins Burgenland, zu K.u.K.-Flair und dem "Blauen Blitz".

Blauer Blitz SWR SWR - Harald Kirchner

Schmalspurigen Dampf erleben Sie auf der Feistritztal- und der Murtalbahn in der Steiermark. Zurück in Niederösterreich steigen wir um auf die Semmeringbahn, dank ihrer sensationellen Streckenführung von der Unesco zum Weltkulturerbe ernannt.

Nicht ganz so grandios, dafür um so romantischer gibt sich etwas weiter nordwestlich die Gebirgsbahn zwischen St.Pölten und Mariazell mit ihren musealen und modernen Fahrzeugen. Ein weiteres Glanzlicht findet sich in der Wachau. Hier verläuft eine kleine Nebenbahn längs des wohl musikalischsten Flusses der Welt, der "schönen blauen Donau…".

Reblaus Express bei Retz SWR SWR - Harald Kirchner

Zu guter Letzt bringt uns der Reblausexpress durch eines der schönsten Weinbaugebiete Österreichs und zu den Dampfzügen der Waldviertler Schmalspurbahn.

(ESD: 23.08.2014)