Langer Atem

Jetzt arbeitet Celine schon so lange im Krankenhaus, doch als Ärztin im PJ fühlt sich alles nochmal ganz anders an. So ist sie ordentlich aufgeregt, als sie ihren Dienst antritt, denn jetzt wird’s also Ernst! Celine gibt sich große Mühe und geht einfühlsam mit ihren Patienten um. Letztendlich ist alles jedoch viel schwerer als sie dachte, denn auch der Ton zwischen ihr und Dr. Schröder ist ein anderer geworden.

Claudia Heilert will sich künftig mit Laufen fit halten und freut sich jetzt schon auf ihre erste Runde. Leider war ihr Start wohl zu ambitioniert und Claudia strandet völlig dehydriert auf dem Fallerhof. Franz und Heinz freuen sich beide sehr über ihr unerwartetes Auftauchen und überschlagen sich fast dabei, ihr etwas Gutes tun zu können. Einer der Brüder bringt Claudia später nach Hause und kehrt erst am nächsten Morgen wieder ins Gesindehaus zurück.

Für Bernhard steht bereits fest, dass Dr. Schröder der neue Landarzt von Schönwald wird. Bei dieser Offerte kann der nämlich gar nicht anders! Zwar gibt es noch ein Stück des Weges zu ebnen, aber zusammen mit dem Gemeinderat wird der Startschuss zum Umbau des Gesundheitszentrums wohl nicht lange auf sich warten lassen. Zufällig bekommt Uli Zimmermann davon Wind, der des Bürgermeisters Pläne mit privaten Pikanterien zu torpedieren versucht.