Geheime Mission

Karl und Bea nähern sich einander langsam wieder an. Zumindest reden sie inzwischen einigermaßen normal miteinander. Selbst Beas Hinweis, dass Karl wieder einmal eine „Bäuerin für einen Tag“ bespaßen soll, nimmt der Bauer relativ entspannt hin. Und während Bea für ein paar Tage auf der Tourismusmesse ist, lernt Karl seine neue Tagesbäuerin kennen und es verschlägt ihm erstmal die Sprache.

Die Spatzen pfeifen’s von den Dächern, dass Franz Faller einen Neubau stellen und das Gesindehaus abreißen möchte. Lioba ist vollkommen außer sich und versteht die Welt nicht mehr. Sie muss um jeden Preis verhindern, dass das Fallersche Gesindehaus abgerissen wird. Als Franz die Kräuterfrau in seiner Wohnung erwischt, flippt er völlig aus und Lioba verflucht ihn!

Blumen für Celine – aber nicht von Albert. Der kann sich allerdings schon denken, wer seiner Liebsten das Grünzeug geschickt hat. Und er würde zu gerne wissen, was in dem Briefumschlag ist, der in dem hübschen Strauß steckt. Aber dazu muss er ihn öffnen …