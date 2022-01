Balanceakt

per Mail teilen

Nachdem Evelyn noch immer ihr Bein schonen muss, steht nun ihr Mann neben Bea am Marktstand. Wie’s aussieht, ist der nicht nur als Käser ein Naturtalent, sondern auch wenn’s drum geht, den Hofkäse unter die Leute zu bringen. Markus‘ gute Laune ist gleichermaßen ansteckend wie verkaufsfördernd. Und da er ganz offensichtlich grad ein Händchen fürs Zwischenmenschliche hat, versucht er, zwischen seinem besten Freund Karl und Bea zu vermitteln. Er kann’s allmählich nicht mehr mit ansehen, wie die beiden miteinander umgehen. Und siehe da, Markus Riedles Taktik scheint tatsächlich aufzugehen.

Ein unglücklicher Sturz setzt Tu am frühen Morgen schon außer Gefecht. Zunächst spielt er seine Verletzung herunter und weigert sich, einen Arzt aufzusuchen. Die Wunde an Tus Hand ist jedoch tiefer als gedacht, und so lässt er sich von Eva überzeugen, doch zum Arzt zu gehen. Tayo übernimmt die Löwen-Küche und kommt schwer ins Straucheln.

Sophie hat keine guten Nachrichten für ihre Mitarbeiter. Aufgrund der maroden Auftragslage hat sie für Niki in der nächsten Zeit keine Arbeit und muss ihn nach Hause schicken. Sie hat wohl falsch kalkuliert, als sie sich auf Constantins Hotelpläne fixiert hat, die durch Hofreithers Tod inzwischen Geschichte sind. Sophie muss sich eingestehen, dass sie hier aufs falsche Pferd gesetzt hat.