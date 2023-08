Sommerrollen mit Erdnusssauce

per Mail teilen

Sommerrollen im Asia-Style! Gewürzt wie in Asien, gerollt wie die gute alte Kohlroulade – das nennen wir Fusion-Food!

Portionen: 4 Zubereitungszeit: 1,5 Stunden Schwierigkeitsgrad: mittel Nährwert: Pro Portion: 1040 kcal/ 4360 kJ, 74 g Kohlenhydrate, 46 g Eiweiß, 62 g Fett Koch/Köchin: Antonina Müller

Zutaten

Für die Rollen:

2 Knoblauchzehen

30 g Ingwer (frisch)

1 Chilischote

1 Limette

50 ml Sojasauce

50 ml Bier (Pils)

2 EL Honig

2 EL Tomatenketchup

350 g Hähnchenbrustfilet

2 EL Pflanzenöl zum Anbraten

50 g Glasnudeln oder Reisnudeln

etwas Salz

30 g heller Sesam

1 Karotte

1/2 Salatgurke

1/2 Eisbergsalat

3 Stängel Koriander

12 Reispapier-Blätter

Für die Erdnuss-Sauce:

100 g Erdnüsse, geschält und ungesalzen

1/2 Chilischote

1/2 Limette

300 ml Kokosmilch (Dose; ungesüßt)

200 g Erdnussbutter

2 EL Honig

2 EL Currypaste (rot oder gelb; Asialaden)

30 ml Sojasauce

Zubereitung

1. Für die Rollen Knoblauch und Ingwer schälen und fein schneiden.

2. Chilischote abwaschen, der Länge nach halbieren, die Kerne ausstreichen und die Chili fein schneiden.

3. Von der Limette den Saft auspressen.

4. Die Hälfte vom Limettensaft, Sojasauce, Bier, Honig, Ketchup, Knoblauch, Ingwer und Chili zu einer Marinade mischen.

5. Hähnchenbrustfilet kalt waschen, trocken tupfen und in gleich große Stücke (ca. 3 cm) schneiden. In einen tiefen Teller geben und mit der Marinade beträufeln. Zugedeckt im Kühlschrank mindestens 1 Stunde in der Marinade ziehen lassen (kann aber bis zu 10 Stunden ziehen).

6. In der Zwischenzeit für die Sauce die Erdnüsse in einem Cutter fein mahlen.

7. Chilischote waschen, die Kerne entfernen und Chili fein schneiden.

8. Von der Limette den Saft auspressen.

9. Kokosmilch, Erdnussbutter, gemahlene Erdnüsse, Chili, Limettensaft, Honig, Currypaste und Sojasauce in einen Topf geben, alles unter Rühren aufkochen lassen. Anschließend den Topf vom Herd nehmen.

10. Fleischstücke aus der Marinade nehmen, etwas trocken tupfen.

11. In einer Pfanne das Pflanzenöl erhitzen und die Fleischstücke darin unter Wenden durchbraten.

12. Die Nudeln nach Packungsanleitung in Salzwasser kochen, dann abtropfen lassen.

13. Sesam in einer Pfanne ohne Fett rösten.

14. Karotte waschen, schälen und fein hobeln.

15. Die Gurke waschen, der Länge nach halbieren und die Kerne ausstreichen. Dann Gurke fein hobeln.

16. Den Eisbergsalat putzen, waschen, trockenschleudern und in feine Streifen schneiden. Mit restlichem Limettensaft beträufeln.

17. Koriander abbrausen, trocken schütteln und die Blätter abzupfen.

18. Die Reispapierblätter einzeln nur kurz durch lauwarmes Wasser zu ziehen, und auf ein Küchentuch legen und trocken tupfen.

19. Nudeln, Salat, Karotte, Gurke, Sesam, Korianderblätter und gebratenes Hähnchenfleisch in einer Schüssel vermischen. Und jeweils etwas davon auf ein Reisblatt geben. Die Seiten des Reisblatts etwas über die Füllung klappen, Reispapier vorsichtig nicht zu fest aufrollen.

20. Die Rollen auf Teller verteilen und die Sauce dazu reichen.

