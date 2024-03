Welche Fischstäbchen sind die leckersten?

Saftiger Alaska-Seelachs knuspriger Panade – so stellten sich unsere Tester Fischstäbchen vor. Nicht jeder Hersteller hat scheinbar die gleichen Vorstellungen.

Fischstäbchen in der Geschmacksprobe

Ocean Sea (Lidl), 15 Fischstäbchen, 450g/2,79 Euro

Followfood, 10 Fischstäbchen in Bio-Panade, 250g/ca. 3,99 Euro

Ja! (Rewe), 15 Fischstäbchen, 450g/2,79 Euro

Iglo, 15 Fischstäbchen, 450g/ca. 4,49 Euro

Frosta, 15 Fischstäbchen, 450g/ca. 3,99 Euro

Die Tester

Christian Sturm-Willms, Sternekoch und Küchenchef im Restaurant „Yunico“ im Bonner Luxushotel „Kameha Grand“, der zusammen mit Restaurantleiterin Melanie Hetzel testet.

Zweites Testteam: Olaf Goebbels, Kult-Köbes, gelernter Koch und Betriebsleiter des Traditionsbrauhauses „Kölsche Boor“ in Köln. Er testet zusammen mit Kollegin Christin Jakob.

Die Testmethode

Bei unserer Geschmacksprobe handelt es sich um eine Blindverkostung. Das Team im Sternerestaurant bekommt in der Pfanne gebratene Fischstäbchen serviert, das Team im Bauhaus Fischstäbchen aus dem Ofen.

Die Testergebnisse

Fischstäbchen von Ocean Sea (Lidl)

Schnell stellt der Sternekoch fest: die Panade hat sich an einigen Stellen schon vom Fisch gelöst. Da habe man dann „schwarze Stellen“ in der Pfanne von der Panade, erläutert er. Zudem bemängelt Olaf Goebbels die weiche Konsistenz der Fischstäbchen: „Die fallen fast schon beim Berühren auseinander.“

Auch geschmacklich kann das Lidl-Produkt nicht überzeugen: Pappige Panade und kein Fischaroma, kritisieren unsere Tester.

Fischstäbchen in Bio-Panade von Followfood

Zur Freude unserer Tester eine schöne kompakte Panade, allerdings sind die Fischstäbchen deutlich kleiner. Die Außenhaut entpuppt sich beim Probieren zwar als crunchy, aber auch als sehr hart. „Das ist vier Tage altes Brot – so schmeckt das“, beschwert sich der Kult-Köbes.

„Selbst wenn man auf einer Seite Panade abmacht, schmeckt man vom Fisch gar nichts“, ergänzt Christin Jakob.

Fischstäbchen von Ja! (Rewe)

Die Farbe spricht unsere Tester an, zudem hält auch hier die Panade. Die Fischstäbchen sehen saftig aus, beschreibt Olaf Goebbels. „Von der Salzigkeit finde ich sie toll, du hast die öligen Aromen vom Fett aus der Pfanne – ich finde sie sehr lecker“, fasst Melanie Hetzel zusammen. Nicht so gut kommen die Fischstäbchen dagegen im Brauhaus an. Der Geschmack sei „komisch“ und erinnere an „Komposthaufen im Aquarium“, so der Betriebsleiter vom „Kölsche Boor“.

Fischstäbchen von Iglo

Panade und Fisch gehören hier wieder nicht fest zusammen: „Da ist der Fisch freischwebend in der Panade“ erläutert es der Kult-Köbes. Auch Christian Sturm-Willms hat was an der Panade auszusetzen. „Das Mehl, um diese Panade zum Kleben zu bringen ist hier wieder so viel, dass ist fast wie so eine Gummischicht darunter“, umschreibt er.

Alle Teams loben das helle Fischfleisch und auch die Panade crunche. Zur Freude der Tester kommt hier der Fischgeschmack durch, auch ist die Würze gut abgestimmt. „Es ist ein schönes Verhältnis zwischen Panade und Fisch, es überdeckt nicht das eine das andere“, erläutert Christin Jakob.

Fischstäbchen von Frosta

Kräftige Farbe, aber zum Leidwesen unserer Tester eine sehr weiche Panade, die sich zudem sehr leicht vom Fisch löst.

„Wenig gewürzt und wenig Fischgeschmack“, analysiert der Betriebsleiter vom Traditionsgasthaus. Die Konsistenz sei zudem „matschig“, fügt die Restaurantleiterin an. „Kein großes Fischerlebnis mehr“, fasst der Sternekoch zusammen.

Die Testsieger

Zwei Testteams, zwei Testsieger: Für das Team im Brauhaus liegen die Fischstäbchen von Iglo vorne. Sie loben das helle, saftige Fischfleisch und die knusprige Panade.

Das Team aus dem Sternerestaurant präferiert dagegen die Fischstäbchen von Rewe. Das gute Verhältnis zwischen Fisch und Panade und eine Super-Saftigkeit hebt Christian Sturm-Willms hervor.