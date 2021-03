Schon vor ein paar Wochen kamen die Störche zurück -| der Frühlingsanzeiger schlechthin. Wie schön, dass man sie überhaupt wieder sehen kann. In den 70iger Jahren waren die Störche in Rheinland-Pfalz vollständig verschwunden und in Baden- Württemberg gab es nur noch wenige Exemplare. Ein Wiederansiedelungsprojekt in Bornheim ist erfolgreich. Die Störche sind zurück. mehr...