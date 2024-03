Gehäkelter Brotkorb mit Tulpenmuster

Körbchen gehen immer! Und diese hier laden auf dem Frühstückstisch frische Brötchen ein! Häkeldesingerin Annelie Kojic zeigt ein frühlingshaftes Tulpendesign.

Material

Woll aus 100% Schurwolle (50g/50m Lauflänger oder 100g/100m Lauflänge) in hellbraun, grün und rosa

Häkelnadel 8 mm

Garnnähnadel zum Vernähen

Abkürzungen

Zum besseren Verständnis der Anleitung

Maschen

M = Masche

LM = Luftmasche

KM = Kettmasche

Stb = Stäbchen

N4 = Noppe aus 4 Stäbchen

KrM = Krebsmasche (= rückwärtsgehäkelte feste Masche)

Anweisungen

überspr. = überspringen

verd. = verdoppeln

Rd. = Runde

MG = Maschenglied

* bis* = Mit Stern eingegrenzte Maschen werden ... x wiederholt

So geht's:

Der Brotkorb wird in Farbe “hellbraun” und in geschlossenen Runden wie folgt gehäkelt:

1. Runde: 12 Stb in einen Magic Ring hakeln, 1 KM in die 1. M der Rd. (= 12 M)

2. Runde: 2 LM, jede M mit Stb verdoppeln, 1 KM in die 1. M der Rd. (= 24 M)

3. Runde: 2 LM, *1 Stb, 1 M zun.*, 12x wdh., 1 KM in die 1. M der Rd. (= 36 M)

4. Runde: 2 LM, *2 Stb, 1 M zun.*, 12x wdh., 1 KM in die 1. M der Rad. (= 48 M)

5. Runde: 2 LM, 48 Stb (in die hinteren MG), 1 KM in die 1. M der Rd. (= 48 M)

6. Runde: 2 LM, 48 fM, 1 KM in die 1. M der Rd. (= 48 M)

7. Runde: Farbwechsel zu Farbe "grün", Je nach gewünschter Form des Brotkorbes NUR in dieser Runde wie folgt hakeln:

Variante 1 (Zylinder): 4 LM, 1 Stb in die 1. M, *[T1 Stb, 1 LM, 1 Stb] in 1 M, 2 M Überspr.*, * bis * wdh. bis Rd. ende, 1 KM in die 1. M der Rd.

Variante 2 (Kegel): 4 LM1, Stb in die 1. M, oC *[1 Stb, 1 LM, 1 Stb] in 1M, 1 M Überspr.*, * bis * wdh. bis Rd. ende, 1 KM in die 1. M der Rd.

Ab hier wird für beide Formen in der gleichen Weise weitergehäkelt,

8. Runde: Farbwechsel zu Farbe “rosa”, 2 LM, *1 N4 unter die LM ins “V", 2 LM*, * bis * wdh. bis Rundenende, 1 KM in die 1. M der Rd.

9. Runde: Farbwechsel zu Farbe “hellbraun”, 1 LM, *2 fm zwischen unter die 2 LM der Tulpenblüte, 1 fM in die M der Tulpenblüte*, * bis * wdh. bis Rd. ende, 1 KM in die 1. M der Rd.

10. Runde: 1 LM, 1 Stb in jede M der Vor-Rd., 1 KM in die 1. M der Rd.

11. Runde: 1 LM, 1 KrM in jede M der Vor-Rad., 1 KM in die 1. M der Rd.

Alle Fäden vernähen, sichern und abschneiden.

Nach dem Häkeln wird gewaschen

Den Brotkorb im Pflegeleicht-Waschgang bei 40°C waschen. Anschließend in Form ziehen und an frischer Luft oder bei Zimmertemperatur trocknen lassen. Achtung! Nicht im Trockner trocknen!

Später kann der Brotkorb mit Feinwaschmittel und Handwäsche gewaschen werden.

Nicht im Trockner trocknen.

Schritt für Schritt zum gehäkelten Brotkorb mit Tulpenmuster

Noch mehr Ideen von Annelie Kojic finden Sie uner

www.bommelie.com