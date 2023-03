Gehäkelte Osterhühner

Kalte Eier auf der Ostertafel? Nicht mit den süßen Hühnern von Häkeldesignerin Annelie Kojic. Sie halten nicht nur warm, sondern hüpfen auch flott von der Nadel.

Material

Häkelnadel 4 mm, Garnnähnadel zum Vernähen

Baumwollgarn geeignet zum Häkeln mit Nadelstärke 4 mm in den Farben weiß, orange, gelb, rot und ggf. schwarz

Wackelaugen in verschiedenen Größen und Formen

Bastelkleber und Füllwatte

Verwendete Abkürzungen

LM = Luftmasche

fM = Feste Masche

M = Masche

KM = Kettmasche

Stb = Stäbchen

wdh. = wiederholen

abn. = abnehmen

Nd. = Nadel

überspr. = überspringen

R. = Reihe

Vor-R. = Vor-Reihe

Rd. = Runde

Vor-Rd. = Vor-Runde

[...] = M in dieser Klammer werden in 1 M gehäkelt

* bis * = Mit Stern eingegrenzte Maschen werden ... x wdh.

Anleitung

Osterhuhn als Eierwärmer

Annelie Kojic

1. Für den Körper:

Der Körper wird in fortlaufenden Spiralrunden gehäkelt. Den Beginn der neuen Runde bitte mit einem Rundenmarkierer oder anders farbigen Faden durch die 1. Masche der Runde kennzeichnen.

1. Runde: In Farbe „weiß“ häkeln, 30 LM anschlagen, Runde mit 1 KM in die 1. M der LM-Kette schließen, 1 LM häkeln, 1 fM in jede M der LM-Kette häkeln (= 30 M)

2. - 5. Runde: (= 4 Runden) 1 fM in jede M der Vor-Rd. (= 30 M)

6. Runde: *3 fM, 1 M abn. *, * bis * 6 x wdh. (= 24 M)

7. - 8. Runde: (= 2 Runden) 1 fM in jede M der Vor-Rd. (= 24 M)

9. Runde: *2 fM, 1 M abn. *, * bis * 6 x wdh. (= 18 M)

10. Runde: 1 fM in jede M der Vor-Rd. (= 18 M)

11. Runde: *1 fM, 1 M abn. *, * bis * 6 x wdh. (= 12 M)

12. Runde:. 6 x 1 M abn. (= 6 M)

Die letzten 6 M zusammenziehen und vernähen. Faden sichern und abschneiden.

2. Für die Flügel (2 x):

Es wird in Reihen gehäkelt. Am Ende jeder Reihe Arbeit eine LM häkeln und Arbeit wenden.

1. Runde: In Farbe „weiß“ häkeln, 3 fM in einen Magic-Ring häkeln (= 3 M)

2. Runde: Jede Masche mit fM verdoppeln (= 6 M)

3. Runde: *1 fM, 2 fM in 1 M*, * bis * 3 x wdh. (= 9 M) 1 LM, die Arbeit nicht wenden und entlang der langen Seite (= Durchmesser) 6 fM, 1 KM in die 1. M der Außenrunde (= 6 M) Faden sichern und ca. 20 cm lang abschneiden, um die Flügel später an den Körper annähen zu können.

3. Für den Schwanz:

Es wird in Reihen gehäkelt.

1. Runde: In Farbe „weiß“ häkeln, 6 fM in einen Magic-Ring häkeln, 1 KM in die 1. M der Rd. (= 6 M)

2. Runde: Feder 1: 4 LM, 1 fM in die 2. LM von der Nd. aus gesehen, je 1 fM in die nächsten 2 LM, 1 KM in die nächste M des Magic Ring Feder 2: 4 LM, 1 fM in die 2. LM von der Nd. aus gesehen, je 1 fM in die nächsten 2 LM, 1 KM in die nächste M des Magic Ring Feder 3: 4 LM, 1 fM in die 2. LM von der Nd. aus gesehen, je 1 fM in die nächsten 2 LM, 1 KM in die nächste M des Magic Ring

Faden sichern und ca. 20 cm lang abschneiden, um den Schwanz später an den Körper annähen zu können.

4. Für die Füße (2x):

Es wird in Reihen gehäkelt.

1. Runde: In Farbe „orange“ häkeln, 10 LM anschlagen,

2. Runde: Zeh 1: 1 KM in die 2. LM von der Nd. aus gesehen, je 1 KM in die nächsten 2 LM, Zeh 2: 4 LM, 1 KM in die 2. LM von der Nd. aus gesehen, je 1 KM in die nächsten 2 LM, Zeh 3: 4 LM, 1 KM in die 2. LM von der Nd. aus gesehen, je 1 KM in die nächsten 2 LM, je 1 KM in die 6 LM der Luftmaschenkette.

Faden sichern und ca. 20 cm lang abschneiden, um die Füße später an den Körper annähen zu können.

5. Für den Kamm:

Es wird in Reihen gehäkelt.

1. Runde: In Farbe „rot“ häkeln, 6 LM in „rot“ anschlagen,

2. Runde: [1 fM, 1 Stb, 1 fM] in die 2. LM von der Nd. aus gesehen, 1 KM in die nächste LM, 3 Stb in die nächste LM, 1 KM in die nächste LM, [1 fM, 1 Stb, 1 fM] in die letzte LM

Faden sichern und ca. 20 cm lang abschneiden, um den Kamm später an den Körper annähen zu können.

6. Für den Schnabel (2x):

Es wird in Reihen gehäkelt.

1. Runde: In Farbe „gelb“ häkeln, 2 LM anschlagen,

2. Runde: 2 fM in die 2. LM von der Nd. aus gesehen,

3. Runde: 1 LM, Arbeit wenden, 1 fM, 2 fM in die nächste M der Vor-R. (= 3 M)

Faden sichern und ca. 20 cm lang abschneiden, um beide Schnabelteile später an den Körper annähen zu können.

FERTIGSTELLEN:

Annelie Kojic

Die einzelnen Elemente werden in folgender Reihenfolge an den Körper des Huhns genäht:

1. Schritt: Den Kamm auf die Spitze Seite des Körpers nähen.

2. Schritt: Die beiden Teile des Schnabels mittig übereinander unter den Kamm nähen.

3. Schritt: Die Flügel links und rechts auf gleicher Höhe an den Körper nähen.

4. Schritt: Die Füße unten an den Körper nähen.

5. Schritt: Den Schwanz hinten mittig zwischen den Flügeln annähen. Unbedingt darauf achten, dass die gehäkelten Federn sich nach außen drehen.

6. Schritt: Abschließend die Augen links und rechts zwischen Kamm und Schnabel mit Bastelkleber aufkleben. Diese gibt es in unterschiedlichen Größen im Bastelgeschäft zu kaufen. Wer keine Wackelaugen verwenden will, kann die Augen einfach mit schwarzem Garn aufsticken. Alle Fäden sichern, vernähen und abschneiden.

Osterhühner zum Aufhängen

Annelie Kojic

Für den Körper:

Der Körper wird in fortlaufenden Spiralrunden gehäkelt. Den Beginn der neuen Runde bitte mit einem Rundenmarkierer oder anders farbigen Faden durch die 1. Masche der Runde kennzeichnen.

1. Runde: In Farbe „weiß“ häkeln, 6 fM in einen Magic-Ring häkeln (= 6 M)

2. Runde: Jede Masche mit fM verdoppeln (= 12 M)

3. Runde: *1 fM, 2 fM in 1 M *, * bis * 6 x wdh. (= 18 M)

4. Runde: *2 fM, 2 fM in 1 M *, * bis * 6 x wdh. (= 24 M)

5. Runde: 1 fM in jede M der Vor-Rd. (= 24 M)

6. Runde: *3 fM, 2 fM in 1 M *, * bis * 6 x wdh. (= 30 M)

7. - 11. Runde: (= 5 Runden) 1 fM in jede M der Vor-Rd. (= 30 M)

12. Runde: *3 fM, 1 M abn. *, * bis * 6 x wdh. (= 24 M)

13. - 14. Runde: (= 2 Runden) 1 fM in jede M der Vor-Rd. (= 24 M)

15. Runde: *2 fM, 1 M abn. *, * bis * 6 x wdh. (= 18 M)

Körper gleichmaßig mit Füllwatte ausstopfen.

16. Runde: 1 fM in jede M der Vor-Rd. (= 18 M)

17. Runde: *1 fM, 1 M abn. *, * bis * 6 x wdh. (= 12 M) Abschließend Körper nochmals mit Füllwatte nachstopfen. 18. Rd. 6 x 1 M abn. (= 6 M)

Die letzten 6 M zusammenziehen und vernähen. Faden sichern und abschneiden.

Nun die Elemente 2 - 6 (Flügel, Schwanz, Füße, Kamm, Schnabel) der Eierwärmer Anleitung häkeln und wie folgt an den Körper nähen:

1. Schritt: Den Kamm oben auf die spitze Seite des Körpers nähen.

2. Schritt: Die beiden Teile des Schnabels mittig übereinander unter den Kamm nähen.

3. Schritt: Die Flügel links und rechts auf gleicher Höhe an den Körper nähen.

4. Schritt: Die Füße unten an den Körper nähen.

5. Schritt: Den Schwanz hinten mittig zwischen den Flügeln annähen. Unbedingt darauf achten, dass die gehäkelten Federn sich nach außen drehen.

6. Schritt: Abschließend die Augen links und rechts zwischen Kamm und Schnabel mit Bastelkleber aufkleben. Diese gibt es in unterschiedlichen Größen im Bastelgeschäft zu kaufen. Wer keine Wackelaugen verwenden will, kann die Augen einfach mit schwarzem Garn aufsticken. Alle Fäden sichern, vernähen und abschneiden.

Ideen für die Osterdekoration: Die Osterhühner könnt ihr auf einen Holzspieß spicken und als Deko in Blumensträuße oder Blumentöpfe stecken. Mit einem zusätzlichen Faden oben am Kamm lassen sich die Osterhühner als besonderer Hingucker auch an den Osterstrauß oder ins Fenster hängen. Für Kinder unter 3 Jahren bitte unbedingt auf ein sicheres Vernähen der Einzelteile achten und die Augen aufsticken.

Die Anleitung zum Ausdrucken!