Blumige Lesezeichen

So werden Seiten garantiert nie wieder verblättert! Flugs aus Garnresten gehäkelt sind diese Lesezeichen von Häkeldesignerin Annelie Kojic toll zum Verschenken - oder selber behalten!

Material

Häkelnadel 2,5 mm oder 3,0 mm, Garnnähnadel

Mercerisiertes Baumwollgarn zum Häkeln in verschiedenen Farben (gern auch Garnreste von anderen Häkel-/ Strickprojekten)

Diverse Holzperlen natur oder bunt (Durchmesser 0,8 cm, 1 cm oder 1,2 cm) aus dem Bastelfachgeschäft oder dem Kreativversand

Bastelkleber und ggf. Füllwatte für die Margeriten

Abkürzungen

LM = Luftmasche

fM = Feste Masche

M = Masche

KM = Kettmasche

hStb = halbes Stäbchen

Stb = Stäbchen

wdh. = wiederholen

abn. = abnehmen

MG = Maschenglieder

Nd. = Nadel

überspr. = überspringen

R. = Reihe

Vor-R. = Vor-Reihe

* bis * = Mit Stern eingegrenzte Maschen werden ... x wdh.

So geht's

ISLAND MOHN BLÜTE

Die Blüte wird in fortlaufenden Spiralrunden begonnen. Den Beginn der neuen Runde bitte mit einem Rundenmarkierer oder anders farbigen Faden durch die 1. Masche der Runde kennzeichnen.

1. Rd. In Farbe „gelb“ beginnen, 5 fM in einen Magic-Ring häkeln (= 5 M)

2. Rd. Jede Masche mit fM verdoppeln (= 10 M)

3. Rd. Farbwechsel zu „grün“, *1 fM, 2 fM in 1 M *, * bis * 5 x wdh. (= 15 M)

4. Rd. Farbwechsel zu „weiß/bunt“, *2 fM, 2 fM in 1 M *, * bis * 5 x wdh. (= 20 M)

Nun die Blütenblätter wie folgt einzeln an die vorderen MG der Rd. 4 häkeln. Dabei in Reihen arbeiten:

Blütenblatt 1:

1. R. Je 1 fM in die hinteren MG der ersten beiden M der Rd. 4, je 1 fM in die nächsten 5 vorderen MG der Rd. 4, 1 LM und Arbeit wenden. (= 7 M)

2. R. 1 fM , 2 x 2 fM in 1 M, 1 fM, 2 x 2 fM in 1 M, 1 fM, 1 LM und Arbeit wenden (= 11 M)

3. R. 1 KM, 1 fM, 2 hStb, 2 Stb in 1 M, 1 Stb, 2 Stb in 1 M, 2 hStb, 1 fM, 1 KM (= 13 M)

Blütenblatt 2:

1. R. Das zweite Blütenblatt wird um 2 M versetzt hinter das erste gehäkelt. Dazu je 1 fM in das hintere MG der 6. und 7. M der 4. Rd., 1 fM in die nächsten 5 vorderen MG der 4. Rd., 1 LM und Arbeit wenden

2. R. 1 fM , 2 x 2 fM in 1 M, 1 fM, 2 x 2 fM in 1 M, 1 fM, 1 LM und Arbeit wenden (= 11 M)

3. R. 1 KM, 1 fM, 2 hStb, 2 Stb in 1 M, 1 Stb, 2 Stb in 1 M, 2 hStb, 1 fM, 1 KM (= 13 M)

Blütenblatt 3:

1. R. Das dritte Blütenblatt wird um 2 M versetzt hinter das zweite gehäkelt. Dazu je 1 fM in das hintere MG der 11. und 12. M der 4. Rd., 1 fM in die nächsten 5 vorderen MG der

4. Rd., 1 LM und Arbeit wenden

2. R. 1 fM , 2 x 2 fM in 1 M, 1 fM, 2 x 2 fM in 1 M, 1 fM, 1 LM und Arbeit wenden (= 11 M)

3. R. 1 KM, 1 fM, 2 hStb, 2 Stb in 1 M, 1 Stb, 2 Stb in 1 M, 2 hStb, 1 fM, 1 KM (= 13 M)

Blütenblatt 4:

1. R. Das vierte Blütenblatt wird um 2 M versetzt hinter das dritte gehäkelt. Dazu je 1 fM in das hintere MG der 16. und 17. M der 4. Rd., 1 fM in die nächsten 5 vorderen MG der 4. Rd., 1 LM und Arbeit wenden.

2. R. 1 fM , 2 x 2 fM in 1 M, 1 fM, 2 x 2 fM in 1 M, 1 fM, 1 LM und Arbeit wenden (= 11 M)

3. R. 1 KM, 1 fM, 2 hStb, 2 Stb in 1 M, 1 Stb, 2 Stb in 1 M, 2 hStb, 1 fM, 1 KM (= 13 M)

Abschließend die überlappenden Blütenblätter mit Steppstich vernähen. Fäden sichern und abschneiden.

MARGERITE BLÜTE

Die Blüte wird in fortlaufenden Spiralrunden begonnen. Den Beginn der neuen Runde bitte mit einem Rundenmarkierer oder anders farbigen Faden durch die 1. Masche der Runde

kennzeichnen.

1. Rd. In Farbe „gelb“ häkeln, 6 fM in einen Magic-Ring häkeln (= 6 M)

2. Rd. Jede Masche mit fM verdoppeln (= 12 M)

3. Rd. *1 fM, 2 fM in 1 M *, * bis * 6 x wdh. (= 18 M)

4. Rd. 1 fM in jede M der Vor-Rd. (= 18 M)

5. Rd. In jedes hintere Maschenglied der Vor-Rd., *1 fM, 1 M abn.*, * bis * 6 x wdh. (= 12 M) Blüte gleichmäßig mit Füllwatte ausstopfen.

6. Rd. 6 x 1 M abn. (= 6 M)

Die übrigen 6 M zusammennähen. Faden vernähen, sichern und abschneiden. Nun werden die einzelnen Blütenblätter in Farbe „weiß/bunt“ direkt an die vorderen Maschenglieder der 4. Rd. wie

folgt gehäkelt.

*8 LM, 1 fM in die 2. M von der Nd. aus gesehen, 6 fM, 1 KM in das nächste vordere Maschenglied der 4. Rd.*, * bis * 18 x wdh. Am Ende beim letzten Blütenblatt 1 KM in die 1. M der 4. Rd. häkeln und damit die Runde schließen.

KELCH MIT STIEL - FÜR ALLE BLÜTEN

Der Kelch mit Stiel und Blättern wird für beide Blüten gleich gearbeitet. Den Kelch in fortlaufenden Spiralrunden beginnen. Den Beginn der neuen Runde bitte mit einem Rundenmarkierer oder anders farbigen Faden durch die 1. Masche der Runde kennzeichnen.

1. Rd. In Farbe „grün“ häkeln, 6 fM in einen Magic-Ring häkeln (= 6 M)

2. Rd. Jede Masche mit fM verdoppeln (= 12 M)

3. Rd. *1 fM, 2 fM in 1 M *, * bis * 6 x wdh. (= 18 M)

4. Rd. *2 fM, 2 fM in 1 M *, * bis * 6 x wdh. (= 24 M) Runde schließen mit 1 KM in die 2. M der 4. Rd.

Nun den Stiel wie folgt direkt von der KM aus weiterhäkeln:

*2 LM, 1 fM in die 2. M von der Nd. aus gesehen*, * bis * 30 x wdh.

Faden ca. 15 cm lang abschneiden. Eine Perle auffädeln und bis über das gehäkelte Stielende schieben.

Für die Quaste grünes Garn 20 x um ein Stück Pappe (Größe ca. 6 x 4 cm) wickeln. Das Ende des Stiels unter den gewickelten Fäden hindurch fädeln und fest verknoten. Dadurch ist die Quaste direkt mit dem Stiel verbunden und ein späteres Annähen erübrigt sich.

Anschließend den Quastenkopf mit dem gleichen grünem Garn wie vom Stiel binden und die Quaste in Form schneiden.

Jetzt noch zwei Blätter häkeln:

8 LM in Farbe grün anschlagen, 1 KM in die 2. M von der Nd. aus gesehen, 1 fM und 1 hStb in 1 M, 1 Stb, 2 Stb in 1 M, 1 Stb, 1 hStb und 1 fM in 1 M, 1 KM, 1 LM.

Nun die LM Reihe auf der Rückseite zurückhäkeln:

1 KM, 1 fM und 1 hStb in 1 M, 1 Stb, 2 Stb in 1 M, 1 Stb, 1 hStb und 1 fM in 1 M, 1 KM

Beide Blätter an den Stiel nähen. Fäden sichern, vernähen und abschneiden.

Anschließend den Blütenkelch mit Bastelkleber an die Rückseite der gehäkelten Blüte kleben.

Und fertig ist ein individuelles, blumiges Lesezeichen.

Viel Spaß beim Nachhäkeln und Verschenken!