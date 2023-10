Sollte die reduzierte Mehrwertsteuer auf Speisen wie geplant nächstes Jahr wieder auf 19 Prozent steigen, befürchten viele Gastwirte im Land, dass die Gäste bei höheren Preisen seltener kommen. Bis zu 1.000 Betrieben in Rheinland-Pfalz drohe das Aus, so der Verband Dehoga. Ist die Lage wirklich so dramatisch?