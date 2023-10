per Mail teilen

Landwirt Matthias Balsiger aus Longkamp im Hunsrück baut auf einem gepachteten Acker in der Nachbargemeinde Kommen Weizen an. Doch genau auf diesem Feld könnte bald eine Photovoltaik-Anlage stehen, von der die Gemeinde finanziell profitieren würde. Doch was ist wichtiger: Grüner Strom oder der Anbau von Lebensmitteln?