Wenn Russen in Moskau einkaufen gehen, spüren sie kaum was von westlichen Sanktionen. Ob Kettensägen von Stihl oder Kühlschränke von Bosch – Produkte „Made in Baden-Württemberg“ finden sich nach wie vor in den Geschäften. Wie rechtfertigen das die Hersteller angesichts des russischen Angriffskriegs?