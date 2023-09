per Mail teilen

Wie geht es den Baden-Württembergern, welche Sorgen treiben sie um, vertreten die Regierenden überhaupt noch ihre Interessen – das wollen wir von den Menschen in Burladingen wissen. Und am Beispiel der Oberbürgermeisterwahl in Rastatt fragen wir nach, wie sehr sich die Parteien der Sorgen der Bevölkerung annehmen.