Sendung vom 21.03.2024

Corona ade - Was bleibt von der Pandemie?

Vier Jahre ist es her, dass der erste Lockdown in Baden-Württemberg ausgerufen wurde. Was dann passierte, konnten sich die wenigsten ausmalen: Zweieinhalb Jahre hatte das Virus das öffentliche Leben fest im Griff. Das Gesundheitssystem war am Limit, Intensivstationen überfüllt. Die Politik griff zu drastischen, nie dagewesenen Maßnahmen: Maskenpflicht, Ausgangssperren, eine einrichtungsbezogene Impfpflicht und sogar Besuchsverbote in Krankenhäusern und Altenheimen. War das rückblickend alles nötig? Und was haben die Verantwortlichen für zukünftige Pandemien gelernt? Während Corona für viele inzwischen seinen Schrecken verloren hat, kämpfen andere noch immer mit Long Covid, Depressionen oder Impfschäden. Wie gehen Politik und Gesellschaft mit den Folgen der Pandemie um?

Zu Gast bei Alexandra Gondorf sind

Jan Steffen Jürgensen,

Vorstandsvorsitzender Klinikum Stuttgart,

Uwe Lahl

, Ex-Pandemiebeauftragter im Sozialministerium,

Richard Arnold

(CDU), Oberbürgermeister von Schwäbisch Gmünd und

Tina Maria Aigner

, Schauspielerin und Teilnehmerin der coronakritischen Kampagne #allesdichtmachen.