Sendung vom 14.12.2023

Erst diese Woche ist es wieder passiert: blutige Auseinandersetzungen auf offener Straße. Dieser Tage beginnen die ersten Prozesse in der sogenannten „Schuss-Serie“. Mehr als 40 Männer und Jugendliche sitzen inzwischen in Untersuchungshaft. Da die Täter ihren Konflikt im öffentlichen Raum austragen, geraten auch immer wieder Unbeteiligte in Gefahr. Was treibt die jungen Erwachsenen an und wie ist die Serie zu stoppen? In welchem Umfeld sind die Täter aufgewachsen, was weiß das Landeskriminalamt?