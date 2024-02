Homöopathie – Hokuspokus oder Heilung?

Am Robert-Bosch-Krankenhaus in Stuttgart führt der erste Lehrstuhl für Naturheilkunde und Integrative Medizin der Universität Tübingen derzeit Studien durch. Von Akupunktur über Aroma- und Musiktherapie bis hin zu Kräuter-Wickeln werden komplementärmedizinische Verfahren auch in der Krebstherapie eingesetzt. Und die Wissenschaft zeigt: Es wirkt.

Was sind Potential und Grenzen dieser innovativen Ansätze?