Es ist beschlossene Sache: Ab dem Jahr 2035 dürfen keine Benzin- und Dieselfahrzeuge mehr in der EU zugelassen werden. Die Landesregierung setzt auf die Elektromobilität als Zukunftstechnologie.

Werner Herzog aus dem Remstal ist Wasserstoff-Autofahrer und damit noch ein Pionier. Er glaubt an die Technik, die zuverlässige Reichweiten und absolute Klimaneutralität verspricht. Tankstellenbetreiber Roland Wessert, hofft, dass die unter anderem aus Frittenfett hergestellte Diesel-Alternative HVO dem Verbrenner doch noch zu einem Revival verhilft. Und am KIT in Karlsruhe wird derweil fleißig an den E-Fuels geforscht, die immer wieder für politische Spannung sorgen. Ist die batteriebetriebene E-Mobilität am Ende doch nicht alternativlos?