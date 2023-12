Chaos auf der Schiene – wie kommt die Bahn wieder in die Spur?

Verspätungen, ausfallende Züge, kaputte Klimaanlagen und teure Tickets. Das ist das, was viele Menschen mit der Bahn in Deutschland verbinden. 2022 war die Bahn so unpünktlich wie nie zuvor. Stellenweise war nur jeder zweite Zug pünktlich. Kritiker wie der Bahnexperte Arno Luik sagen, aus dem einstigen Vorzeigeunternehmen sei ein Witz geworden. Die Infrastruktur sei marode. Personal, tausende Schienenkilometer, Weichen und zahlreiche Bahnhöfe wurden abgebaut. Was muss jetzt passieren, damit die Bahn fit für die Verkehrswende wird?