Portionen: 4 Koch/Köchin: Frank Brunswig

Maultaschen:

3 Eier

350 g Mehl

30-50 ml Wasser

Salz

Aus Eiern, Mehl, Wasser und Salz einen Nudelteig herstellen und 30 Minuten ruhen lassen.

Füllung:

1 Stange Lauch, fein geschnitten

1 Aubergine, in kleine Würfel geschnitten

1 Zwiebel, in Würfel geschnitten

1 Zehe Knoblauch, fein gehackt

200 g Hackfleisch

100 g Butter

1/2 getrocknetes Brötchen, gerieben (oder Paniermehl)

1 Zweig Koriander, fein gehackt

100 g Speck, gewürfelt

1 Zweig Petersilie, fein gehackt

Aus Lauch, Aubergine, Zwiebel, Knoblauch, Hackfleisch, Pfeffer, Salz und Butter in der Pfanne eine sämige Füllung anbraten, Paniermehl dazugeben und zur Seite stellen.

Den Nudelteig dünn ausrollen und in zwei Bahnen teilen. Die Ränder mit geschlagenem Ei bestreichen, Füllung in kleinen Häufchen in circa 6 cm Abstand auf den Nudelteig geben, zweite Bahn Nudelteig darüberlegen, andrücken und Maultaschen ausschneiden. Die Maultaschen in siedendem Wasser circa 5 Minuten garen, herausnehmen, abtropfen und auskühlen lassen.

Aus Butter und Speck eine Schmelze herstellen, Petersilie und die Maultaschen dazugeben, einmal kurz durchmischen und dann servieren.

Dazu passt ein Riesling aus Rheinhessen.

Übersicht aller SWR Rezepte