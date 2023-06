"Blaubeerkomet auf Mondgestein" aus Speyer

Portionen: 4 Koch/Köchin: Frank Brunswig

2 Eier trennen

100 g Zucker

1 Prise Salz

100 g Butter

100 g Schokolade

100 g Mehl

1/2 Packung Backpulver

4 Blatt Gelatine

etwas warme Milch

500 g Crème fraîche

200 g Blaubeeren

100 g Zucker

2 Schuss Weißwein

1 Physalis, Blätter nach oben klappen

Für den Kuchen Eigelbe und Zucker mit einer Prise Salz schaumig aufschlagen. Eiweiß steif schlagen. Butter und Schokolade schmelzen und in dünnem Strahl in die Eimasse geben. Mehl und Backpulver mischen und in die Schokoladenmasse sieben, Eiweiß unterheben. Den Teig in gebutterte und gezuckerte Förmchen füllen und bei 160 Grad etwa 30 Minuten backen, danach auskühlen und in kleine Stücke reißen.

Gelatine in kaltem Wasser einweichen, danach in etwas warmer Milch auflösen. Crème fraîche mit Zucker und Blaubeeren mischen, Blaubeeren etwas zerdrücken, Wein dazugeben. Gelatine untermischen und in einer "tropfenförmig" gefalteten Frischhaltefolie im Kühlschrank aufhängen und gelieren lassen.



Den "Kometen" mit aufgesetzter Physalis als "Kometenschweif" auf den Kuchenstücken anrichten und mit Tropfen von Crème fraîche und Obst ausdekorieren. Dazu passt eine restsüße Ortega Auslese aus der Pfalz.

