Portionen: 4 Koch/Köchin: Frank Brunswig

Süßkartoffel-Karottenpüree:

800 g Süßkartoffeln, geschält und grob gewürfelt

200 g Möhren, geschält und grob gewürfelt

1 Kartoffel, geschält und grob gewürfelt

50 g Butter

100 ml Milch

Pfeffer, Salz und Muskat

Süßkartoffeln mit Möhren und Kartoffel garkochen, abgießen, Butter und Milch dazu geben und grob stampfen (oder pürieren), abschmecken und warm stellen.



"Mars Rover":

1 groß Zwiebel, fein gewürfelt

1 Knoblauchzehe, fein gewürfelt

1 kg Hackfleisch (vom Jungschwein, alternativ Rind, Lamm oder halb und halb)

1 Ei für das Hackfleisch

1 Zweig Thymian, fein gehackt

1 Prise Majoran

etwas gehackte Petersilie

2-3 EL Paniermehl

Salz, Pfeffer und Muskat

1 große "Platte" Blätterteig (oder 4 gleich große Blätterteig-Platten)

1 Ei zum Bestreichen

etwas Milch

500 g violette Urmöhren, geschält und längs ziseliert

Zwiebelwürfel und Knoblauch glasig anbraten und würzen. Hackfleisch, ein Ei, Thymian, Majoran, Petersilie und Paniermehl mischen, die abgekühlten Zwiebel- und Knoblauchwürfel dazu geben und würzen.

Die Hackfleischmasse in vier gleichgroße Portionen teilen und zu vier "länglichen Frikadellen" formen. Das zweite Ei mit etwas Milch mischen, würzen und die Blätterteigmatte damit einpinseln. Jede Hackfleisch-Portion in den zurecht geschnittenen Blätterteig einschlagen und an der Oberseite einschneiden (gegebenenfalls mit einem runden Ausstecher auch seitliche "Fenster" ausstechen), die Oberfläche ebenfalls mit der Ei-Milch-Mischung bepinseln und bei ca. 170 Grad etwa 30 Minuten goldgelb backen. Die Urmöhren in ca. 3 cm dicke Scheiben schneiden und mit etwas Butter, Wasser, Pfeffer und Salz im Topf garen.

Zum Anrichten den "Rover" auf den Süßkartoffelstampf setzen, die "Urmöhren-Räder" seitlich daran lehnen und mit "Antennen" aus Urmöhren-Streifen dekorieren. Dazu schmeckt z. B. ein Grauer Burgunder aus der Pfalz.

