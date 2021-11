per Mail teilen

Portionen: 4 Koch/Köchin: Frank Brunswig

Pfannkuchen:

1/4 Hokkaidokürbis, gewürfelt, gekocht und püriert

1 Eiweiß

2 Eigelb

50 ml Milch

1 Msp Backpulver

70-80 g Mehl

50 g Parmesankäse

Salz, Pfeffer

Das Eiweiß aufschlagen und beiseite stellen. Die Kürbiswürfel in Salzwasser kochen, mit Milch zu einem Püree verarbeiten und durch ein Sieb streichen. Das Kürbispüree zusammen mit Eigelb, Milch, Mehl, Parmesankäse und Backpulver zu einem zähen Pfannkuchenteig verarbeiten, würzen, dann das geschlagene Eiweiß unterheben und kurz ruhen lassen. Eine Ringform gut einfetten und in eine heiße Pfanne setzen, zur Hälfte mit Pfannkuchenteig füllen und etwa 2 bis 3 Minuten anbraten, Möhrenscheiben am Ringrand einsetzen.

Das blanchierte Gemüse in den Ring dekorieren, mit Parmesankäse bestreuen, und ca. 20 Minuten bei 150° C im Ofen backen.

Gemüse-Topping:

12 Brokkoli-Röschen

1 Möhre, ein Teil gestiftelt für das Topping, einige Längsscheiben für den Ringrand

12 frische Erbsenschoten (Erbsen gepult)

Deko: frische Wildkräuter und rote Zwiebelringe

Gemüse blanchieren und beiseite stellen. Alternativ kann man je nach Geschmack auch Kohlrabi und Blumenkohl verwenden.

Grüne Soße:

1 Kräuterrolle (1 P. Kräuter für Grüne Soße)

ca. 100 ml Öl

100 g Joghurt

2 EL Mayonnaise

Abrieb einer 1/2 Zitrone

1 EL Zitronensaft

Zucker, Salz, Pfeffer

1 EL Senf

Kräuter waschen, grob schneiden und mit Öl fein mixen. Joghurt, Mayonnaise, Zitronenabrieb, Zitronensaft, Salz, Pfeffer und Senf mit dem Kräuteröl zu Grüner Soße verrühren, abschmecken und kaltstellen.

Beim Anrichten den Pfannkuchen auf einen gezogenen Klecks Grüne Soße geben und mit Kräutern und Zwiebeln ausdekorieren.

Dazu passt ein trockener Silvaner aus Rheinhessen.

Übersicht aller SWR Rezepte