Portionen: 4 Koch/Köchin: Frank Brunswig

Gnocchi:

ca. 500 g mehlig kochende Kartofflen

150 g Grieß

ggf. etwas Stärke

1 Ei

Zucker, Salz

1 EL Butter

Kartoffeln waschen, schälen, kochen und durchpressen. Dann Grieß, Ei und gegebenenfalls etwas Stärke dazugeben, würzen und einen elastischen Teig herstellen. Den Teig ca. 20 Minuten ruhen lassen, dann zweimal teilen, zu Würsten rollen und kleine „Kissen“ abtrennen. Die so entstandenen Gnocchi in siedendem Wasser kochen, bis sie an die Oberfläche kommen, mit der Schaumkelle entnehmen und in Butter und etwas Puderzucker leicht bräunen.

Birnenkompott:

4 Birnen

Zucker

Birnen schälen, würfeln und mit Zucker zu einem Kompott einkochen.

Orangenzesten:

1 Orange

Zucker

Orange waschen, Zesten reißen und diese in Läuterzucker ca. 30 Minuten einköcheln. Die Orangenzesten entnehmen und auf Backpapier trocknen.

Das Birnenkompott mit den Gnocchi mischen, mit Puderzucker bestäuben und mit Orangenzesten verziert servieren. Dazu passt ein Sauvignon Blanc feinherb aus Rheinhessen.

