Im Ei sind viele Nährstoffe auf kleinstem Raum. Es ist vielfältig nutzbar und schmeckt. Eier sind aber leider auch Massenware. Dabei verdienen sie mehr Achtung.

Im letzten Jahr haben wir wieder mehr Eier gegessen als in den Jahren davor, nämlich 236 Stück pro Kopf. Das könnte daran liegen, dass Eier in Zeiten der Inflation als vergleichsweise günstiges Lebensmittel wahrgenommen werden oder aber, dass sie im Zuge eines angestrebten Fleischverzichts anstelle von Schnitzel auf den Teller kamen.

Eier essen wir massenweise

Um unseren Bedarf zu decken, haben 2023 mehr als 50 Millionen Hennen hierzulande Eier gelegt. Weil das nicht ausreicht, mussten trotzdem noch etwa 30 Prozent der Eier importiert werden.

Mehr als die Hälfte der Eier haben wir direkt genutzt - als Frühstücksei, zum Backen oder Kochen. Die anderen Eier haben wir in Restaurants und Kantinen gegessen sowie in gekauften verarbeiteten Lebensmitteln wie Nudeln, Kuchen oder Mayonnaise.

Eier als Kostbarkeit genießen

Gerade hat die Deutsche Gesellschaft für Ernährung (DGE) neue lebensmittelbezogene Ernährungsempfehlungen herausgegeben. Das tut sie seit über 60 Jahren. Doch diesmal hat die Fachgesellschaft beim Zusammenstellen der Empfehlungen nicht nur auf eine gesundheitsfördernde Ernährungsweise geachtet, sondern auch berücksichtigt, wie wir sie nachhaltig und klimaschonend umsetzen können.

Herausgekommen ist, wenig überraschend übrigens, dass wir weniger tierische Lebensmittel essen sollten. Denn sie bergen das meiste Potenzial, wenn wir uns klimafreundlicher ernähren wollen. Fleisch, Wurst, Milch und Milchprodukte wie Käse und Joghurt sowie Eier sollten deshalb maximal ein Viertel unserer Nahrungsmittel ausmachen.

Die Mengenempfehlungen für diese Produkte hat die DGE deshalb reduziert. Bislang war die Empfehlung: 3 Eier pro Woche. Aus gesundheitlicher Sicht wäre diese Menge aber kein Problem.

Ein Ei ist ein kostbares kleines Kraftpaket IMAGO Zoonar

Das steckt drin im Ei biologisch wertvolles Eiweiß: das ist gut verdaulich und kann von unserem Körper fast vollständig verwertet werden. Alle neun essentiellen Aminosäuren sind vorhanden. Funfact: Im Eigelb ist der Eiweißgehalt höher als im Eiklar. fettlösliche Vitamine A, D, E, K: A ist fürs Auge und D für die Knochen wichtig, E wirkt als Antioxidans, K reguliert die Blutgerinnung wasserlösliche B-Vitamine: dazu gehört auch die wichtige Folsäure und andere B-Vitamine, die für unseren Stoffwechsel und die Nervenleitung von Bedeutung sind Mineralstoffe Kalzium, Phosphor und Eisen, Natrium und Kalium Cholesterin: das nur im Eigelb vorhanden ist und wichtig für die Hormon- und Vitamin-D-Bildung ist Unser Körper bildet das nötige Cholesterin selbst, ist deshalb nicht auf die Zufuhr von außen angewiesen. Bei gesunden Menschen reguliert der Organismus den Cholesterinspiegel, so dass er auch nach dem Genuss cholesterinhaltiger, tierischer Lebensmittel weitgehend konstant bleibt. Allerdings kann er durch Erkrankungen dauerhaft erhöht sein. Dann sollten Eier und andere cholesterinhaltige Speisen nur sehr selten auf den Tisch kommen. Experten streiten bis heute, wie viele Eier pro Woche gesund sind oder auch nicht. Als Richtlinie gilt: ein Ei täglich ist in Ordnung. (Damit ist auch das Ei im Stück Kuchen bspw. abgegolten.)

Höchstens ein Ei pro Woche wäre wünschenswert

52 Eier im Jahr hieße das nach der Idealvorstellung der DGE. Doch derzeit essen wir mehr als viermal so viele Eier. Und ich fürchte, ich bin eine dieser Durchschnittskonsumentinnen - werde jetzt auch öfter mal Kuchen ohne Ei backen.

Immerhin entscheide ich bewusst, aus welcher Haltung meine Hühnereier stammen. Bei mir am Ort gibt es einen mobilen Hühnerstall. Beim Spazierengehen laufe ich an den Hühnern vorbei, die gesund aussehen.

Aber nicht alle haben dieses Glück oder können zuhause eine Schar Hühner halten, um sich selbst zu versorgen. Die meisten Menschen sind auf Supermärkte angewiesen, können hier immerhin auf die Haltungsform achten, in der die Legehennen gelebt haben.

Und wir alle können tatsächlich das ein oder andere Ei weglassen, bzw. mit ein paar einfachen Tricks beim Backen beispielsweise die Eier ersetzen.

Wahrheiten aus der Ei-Erzeugung: Bruderhahn und Geschlechterprüfung

Glücklich scharrende Hühner auf dem Bauernhof sind selten. Das ist uns allen klar. Ställe mit tausenden Hühnern auf engstem Platz dagegen sind häufig Realität. Da macht auch die Bio-Haltung meist nur wenig aus.

Seit 2022 dürfen die männlichen Küken aus sogenannten Legehennenlinien in Deutschland nicht mehr getötet werden, weil sie "überflüssig" sind. Zwar ein richtiger Ansatz, aber einer mit Schwächen.

Denn einerseits gilt dieses Gesetz nur in Deutschland - das heißt, dass Brütereien ihre Eier nach Polen oder die Niederlande bringen und nur mit den geschlüpften Legehennen zurückkommen. Die Bruderhähne werden vor Ort "entsorgt". Oder die Eier werden frühzeitig einer "Geschlechterprüfung" unterzogen und direkt aussortiert. Am System ändert das Verbot des Kükentötens also nichts.

Lösungsweg Zweinutzungshuhn

Sogenannte Zweinutzungshühner waren früher auf den Höfen Normalität. Das heißt, egal welche Rasse, es wurden beide Geschlechter aufgezogen: Die weiblichen Küken wuchsen als Legehennen heran, die männlichen Küken sind gemästet worden.

Doch solange wir nach effektiver Masse streben, hat ein Zweinutzungshuhn, das sowohl Fleisch liefert als auch Eier, keine Chance. Denn eine Hühnerrasse kann nicht beides in Hochleistung. Und eigentlich ist das gut so.

Denn Hochleistung bedeutet für die Tiere Stress. Rund 300 Eier im Jahr zu legen, mergelt den Körper aus. Viel Fleisch innerhalb kürzester Zeit anzusetzen ist auch kaum besser. Zweinutzungshühner werden für landwirtschaftliche Betriebe allerdings nur dann eine echte Alternative, wenn sie wirtschaftlich attraktiv sind. Dafür müssen sie aber mehr Eier legen und sich besser mästen lassen als die alten Rassen von früher.

Das Zweinutzungshuhn, das sowohl Fleisch liefert als auch Eier, hat keine Chance, so lange Hochleistung gefordert wird. Colourbox

Projekte, die sich mit der Zucht solcher Rassen beschäftigen, gibt es schon länger. Und sie haben Erfolg. Im Ökolandbau haben sich Zweinutzungshühner bereits etabliert, wenn auch in sehr kleinem Maßstab. So züchtet und vermarktet beispielsweise die Ökologische Tierzucht GmbH seit knapp zehn Jahren Zweinutzungsrassen.

Ein weiteres Projekt, "RegioHuhn", das bis 2028 vom Bundesprogramm Ökologischer Landbau (BÖL) gefördert. Hier werden einige regional bekannte und gefährdete Hühnerrassen mit leistungsstarken Tieren aus der Legehennen- und Mastzucht gekreuzt. Das soll das Zweinutzungshuhn nicht nur wirtschaftlich machen, sondern auch die genetische Vielfalt des Haushuhns erhalten.

Viele Eier an Ostern

Die Halter von Legehennen sorgen dafür, dass wir auch an Ostern ausreichend Eier haben. Dafür werden nicht nur mehr Tiere eingestallt, sondern die Küken so gekauft, dass sie vor Ostern in einem Alter sind, in dem sie die meisten Eier legen.

Eier richtig lagern Für den Handel gilt die Empfehlung, Eier ungekühlt zu transportieren und zu lagern. Sie müssen dann innerhalb von 18 Tagen nach dem Legen verkauft werden. Ungekühlt macht für den Handel und uns Verbraucher Sinn, weil eine ununterbrochene Kühlung bis zu unserem Kühlschrank nicht gewährleistet werden kann. Doch wenn die Kühlkette unterbrochen wird, nimmt die Schutzschicht der Eier Schaden, weil sich Kondenswasser bildet und damit Keime ins Ei eindringen können. Diese Schutzschicht, die Cuticula, bleibt erhalten, weil die Eier vor dem Verkauf nicht gewaschen, sondern nur abgebürstet werden. Sie schützt die Eier bis zu 28 Tage. Länger sollten sie auch nicht ungekühlt aufbewahrt werden. Um ihre Haltbarkeit zu verlängern, ist es allerdings sinnvoll, Eier zuhause im Kühlschrank aufzubewahren. Sind Hühnereier nach 18 Tagen noch nicht aufgebraucht, sollten sie sowieso unbedingt im Kühlschrank weitergelagert werden. Für Speisen, die rohe Eier enthalten, wie Tiramisu oder Mayonnaise, sollten nur frische Eier verwendet werden. Das heißt, sie sollten nicht älter als 14 Tage sein.

Weniger Eier genussvoll essen

Nichts spricht dagegen, hin und wieder Eier oder Gerichte mit Eiern zu essen. Doch es ist Zeit, dass uns wieder bewusst wird, was für eine Kostbarkeit und damit welch ein Genuss ein solches Lebensmittel sein sollte - egal, ob im Kuchen, als Frühstücksei, Rührei oder als Bestandteil einer krossen Panade.