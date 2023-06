Erdbeer-Spargel-Salat mit pochiertem Ei

Fruchtige frühsommerliche Vorspeise aus Erdbeeren, weißem Spargel, Rucola und pochierten Eiern.

Portionen: 4 Koch/Köchin: Mira Maurer

500 g Spargel

5 Radieschen

2 Frühlingszwiebeln

1 Bund Rucola

500 g Erdbeeren

Weißer Balsamico-Essig

Weißer Pfeffer



4 frische Eier

1 l Wasser, etwas Salz, 2 EL Essig



Für das Dressing:

1 EL weißer Balsamicoessig

3 EL Olivenöl

2 TL Senf

Salz



Für die Croutons:

3 Scheibe Weißbrot

Olivenöl

1 TL Rismarin

1 EL Pinienkerne



50 g Parmesan, in Späne gehobelt





Croûton rösten

Für die Croûton das Weißbrot in kleine Würfelchen schneiden und in Olivenöl anrösten. Zum Schluss Rosmarin und Pinienkerne zugeben.

Spargelsalat

Spargel schälen und schräg in etwa 5 cm große Stücke schneiden. In leicht gesalzenem Wasser garen oder dämpfen – er sollte noch Biss haben.

Radieschen in kleine Würfelchen und Frühlingszwiebeln in Scheibchen schneiden. Aus Balsamico, Olivenöl, Senf und Salz ein Dressing anrühren und mit Radieschen und Frühlingszwiebeln vermischen. Lauwarmen Spargel untermischen – so nimmt er das Dressing am besten auf.

Erdbeeren zubereiten

Erdbeeren kurz in einer mit Wasser gefüllten Schüssel waschen – ein harter Wasserstrahl könnte die empfindlichen Früchte verletzen. Zum Trocknen auf ein sauberes Küchentuch legen. Grün erst nach dem Waschen entfernen.

Erdbeeren in dünne Scheiben schneiden. Die Scheiben nebeneinander leicht überlappend auf vier Tellern anrichten, mit weißem Balsamico-Essig besprenkeln und mit weißem Pfeffer würzen.

Eier pochieren

Das Wasser aufkochen lassen, Salz und Essig hinzufügen. Temperatur etwas runterdrehen, sodass das Wasser nur noch leicht siedet. Das erste Ei in eine Tasse oder Suppenkelle aufschlagen. Dabei sollte das Eigelb nicht kaputt gehen, ansonsten Ei anderweitig verwenden.

Mit dem Kochlöffel das Wasser kreisförmig umrühren und so einen leichten Strudel erzeugen, in dessen Mitte das Ei vorsichtig gegeben wird, damit es nicht zerfließt, sondern zusammenbleibt. Je nach Geschmack etwa 3 bis 6 Minuten garen und mit einem Schaumlöffel aus dem Wasser heben. Mit den restlichen Eiern gleich verfahren.

Erdbeer-Spargel-Salat anrichten

In der Mitte des Erdbeer-Carpaccios ein Nest aus Rucola formen, darauf den Spargelsalat geben. Croûton mit Pinienkernen und Parmesan-Hobelspäne drüberstreuen. Jeweils ein pochiertes Ei obendrauf setzen.

Übersicht aller SWR Rezepte