Rezept: Kalt gerührte Erdbeermarmelade

Um den vollen Geschmack und die komplette Bandbreite der Nährstoffe zu genießen, kann man Erdbeermarmelade kalt anrühren. Mit Johannisbrotkernmehl geht das auch richtig preiswert.

Für mehr Geschmack und viele Nährstoffe: Kalt gerührte Erdbeermarmelade Colourbox

Schwierigkeitsgrad: leicht Koch/Köchin: Sabine Schütze

Zutaten:

250 g Erdbeeren, geputzt und halbiert

100 g feiner Zucker oder Puderzucker

7 g Johannisbrotkernmehl

3 g Zitronensäure oder etwas Zitronensaft

Zubereitung:

Erdbeeren in einem hohem Gefäß mit dem Zauberstab kurz pürieren. Zucker, Johannisbrotkernmehl und Zitronensäure mischen und während des Pürierens langsam zu den Erdbeeren schütten. Noch mindestens zwei Minuten weiterpürieren, damit sich keine Klumpen bilden.



Den Fruchtaufstrich in ein sauberes Glas abfüllen und im Kühlschrank aufbewahren. Der Aufstrich dickt noch nach. Also nicht von der flüssigen Konsistenz irritieren lassen.



Aufbewahrung:

Kalt gerührte Marmelade hält im Kühlschrank mindestens 14 Tage. Bei uns zuhause sind die Gläser allerdings meist deutlich vorher wieder leer, weil diese Marmelade einfach großartig schmeckt.

Spar- und Konserviertipp

Gegen Ende der Erdbeersaison, wenn Erdbeeren also am günstigsten sind, kann man sich den frischen Geschmack der kalt gerührten Marmelade noch durch den ganzen Winter bewahren, wenn man die abgefüllten Gläser einfach einfriert. Dazu dürfen sie allerdings nur zu maximal zwei Dritteln gefüllt sein. Da sich die Marmelade beim Gefrieren ausdehnt und Platz braucht, läuft man sonst Gefahr, dass das Glas platzt.

