Wie steht’s ums Bürgermeisteramt in Rheinland-Pfalz?

Philipp Rahn, Bürgermeister in Bacharach, fordert, den Bürgermeisterjob zum Hauptamt zu machen und dafür Kommunen zusammenzulegen. Elmar Schlöder, Bürgermeister in Köwerich, hält das Modell Bürgermeister als Ehrenamt auch in kleinen Kommunen für sinnvoll. Er geht sein Bürgermeisteramt wie ein Unternehmen an.

Bürgermeister oder Bürgermeisterin in Rheinland-Pfalz ist kein einfacher Job. Das zeigt eine neue SWR-Umfrage: Ein Drittel der darin befragten Ortsbürgermeister will nicht mehr bei der nächsten Kommunalwahl antreten. Vielen wächst das Ehrenamt über den Kopf, sie wünschen sich mehr finanzielle Unterstützung und mehr Gestaltungsspielraum.