Sieben Hühner und ein Hahn leben bei "Rettet das Huhn"-Mitbegründerin Ellen

Immer mehr Kinder und Jugendliche schauen und verbreiten per Smartphone Kinderpornografie oder intime Bilder von Mitschüler:innen und machen sich dadurch strafbar. So wie immer mehr Eltern und Lehrkräfte, die eigentlich nur zur Aufklärung beitragen wollen.

Um diesen Trend möglichst zu stoppen - und um das komplette Umfeld von Kindern und Jugendlichen zu warnen - hat die Polizei eine bundesweite Kampagne gestartet. In Rheinland-Pfalz klären Mitarbeitende des Landeskriminalamts über die Gefahren auf.