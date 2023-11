Muttis Reibekuchen mit Lachs und geschlagenem Frühlingsquark

per Mail teilen

Portionen: 8

Reibekuchen:

2,5 kg festkochende Kartoffeln (Annabelle)

3-4 Eier

Salz, Pfeffer, Muskatnuss

2 rote Zwiebeln

Neutrales Öl (Raps-, Sonnenblumen- oder Olivenöl)

Frühlingslauch

250 g Quark (20%)

200 g Creme fraîche

ca. 800 g geräucherter Lachs

Zubereitung

Die Kartoffeln und Zwiebeln schälen, waschen und über das grobe Sieb in eine Schüssel reiben. Wer es feiner mag, nimmt die feinere Reibeseite.

Die Eier zufügen sowie Muskatnuss, Salz und Pfeffer nach Geschmack, danach alles gut durchmischen. Sollten die Kartoffeln zu wässrig sein, die Stärke etwas abgießen, bevor man die Eier zufügt.

In einer separaten Schüssel den Quark, Creme fraîche sowie etwas Salz und Pfeffer cremig schlagen. Den Frühlingslauch waschen und in feine Röllchen schneiden, unter den Quark mischen und noch ein paar Röllchen als Dekoration auf dem Quark verteilen. Alternativ bietet sich auch Schnittlauch an.

Den Lachs auf einem Teller drapieren und Beiseite stellen.

Nun die Reibekuchen in heißem Fett von beiden Seiten als Taler goldgelb ausbacken und warm zum Quark und dem Lachs reichen.

