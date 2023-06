per Mail teilen

Portionen: 4 Schwierigkeitsgrad: schwer Rezeptautor/Rezeptautorin: Frank Brunswig

Apfel-Maronen-Knödel mit Käsesoße:

500 g Maronen

1 Bund Suppengemüse, grob gewürfelt

2 Äpfel, klein gewürfelt in Zitronenwasser

2 Zwiebeln, fein gewürfelt

200 g Maronenmehl (oder feines Dinkelmehl)

300 ml Milch

3 Eier

10 Scheiben Toastbrot

2 EL Stärke

1/2 Päckchen Butter

1,5 EL Mehl

100 g Sahne

1 Munster Weichkäse

150 g Frischkäse

1 geräucherte Entenbrust, in Scheiben geschnitten

5 Zweige Majoran, fein gehackt

Zubereitung

Die Maronen einschneiden und mit der Schnittfläche nach oben bei 180 Grad im Backofen rösten. Das Toastbrot klein würfeln und zu den Maronen auf das Blech geben, zwischendurch wenden, damit es von allen Seiten anbräunt.

Karotten, Lauch, Sellerie und eine der Zwiebeln in Salzwasser zu einer Brühe kochen. 300 ml Milch erwärmen, die zweite Zwiebel hinzugeben, mit Muskat, Pfeffer und Salz würzen. Die Maronen kleinhacken und mit den Brotwürfeln in eine Schüssel geben, abgetropfte Apfelstücke, Milchmischung und Majoran hinzugeben, kurz verrühren und unter einem Deckel oder Klarsichtfolie ziehen lassen.

Die Brühe abgießen und das Gemüse in einem Sieb auffangen. Das Gemüse mit etwas Butter warm stellen. Eine Mehlschwitze mit der Hälfte der Gemüsebrühe ablöschen, gut verrühren und mit Salz und Pfeffer abschmecken. Mit der Sahne verfeinern. 3 Eier zur Brotmasse geben und mit der Hand vermengen, Maronenmehl, Stärke und ein wenig Salz dazugeben, verkneten und daraus mit feuchten Händen Knödel formen. Diese in leicht gesalzenem Wasser sieden lassen. Frischkäse und Munsterkäse in die Soße geben und mit dem Stabmixer pürieren. Die geräucherte Entenbrust um die Knödel drapieren, mit der Soße und dem Gemüse anrichten.

Dazu passt gut ein Grauburgunder vom Mittelrhein.

