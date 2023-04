per Mail teilen

Monica Tomasi kam 2018 wegen der Liebe nach Deutschland und wagte den Neuanfang mit 50.

„Es ist nicht einfach. Es ist nicht damit gemacht, ein Ticket zu kaufen, sondern auch das Gefühl, Freunde, Familie und meine Karriere zurückzulassen.“

Die brasilianische Musikerin und Komponistin wuchs in Brasilien auf. Mit 18 erkrankte sie an Knochenkrebs. Auch heute sind regelmäßige Untersuchungen notwendig, um eine erneute Erkrankung rechtzeitig festzustellen.

„Familie, Freunde und Musik haben mich gerettet.“

Sie wagt trotzdem den Neuanfang in Deutschland und setzt alles auf die Musik. Inzwischen gibt sie regelmäßig Konzerte. In Kaiserslautern lebt sie mit ihrer Frau Ana in einer historischen Villa.