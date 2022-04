Die Landgrafenstrasse in Ludwigswinkel

Ein Film von Bernd Schwab



Ludwigswinkel liegt in der Südwestpfalz, ganz nah an der Grenze zu Frankreich. Knapp 800 Menschen leben in dem staatlich anerkannten Luftkurort im Süden des Biosphärenreservats Pfälzerwald-Nordvogesen. Ortsprägend sind die protestantische Lutherkirche von 1893 und die futuristisch anmutende katholische Kirche Sankt Jakob aus den 1970er Jahren.

Ludwigswinkel ist der jüngste Ort in der Südwestpfalz. Er wurde im Jahr 1783 von Landgraf Ludwig IX von Hessen-Darmstadt gegründet. Die Landgrafenstraße steht somit für die Geschichte des Ortes. Wer hindurchläuft, stolpert förmlich über die Historie. Da gibt es zum Beispiel die Reichvermögensstelle, ein Gebäudeensemble von 1923. Es entstand im Zusammenhang mit der Errichtung des französischen Truppenübungsplatzes, dem sogenannten "Camp de Ludwigswinkel" vor den Toren des Dorfes. Verwaltet wurde es von jener Reichsvermögensstelle, und auch ein Gefängnis gab es in diesen Räumlichkeiten. Immerhin waren rund 2.000 französische Soldaten im "Camp de Ludwigswinkel" untergebracht, in Dutzenden kasernenartigen Häusern. Das "Camp de Ludwigswinkel" ist längst Geschichte. Doch ein paar Männer des Ortes sind gerade dabei, das Lager samt Gebäuden zu rekonstruieren – in einem Diorama, dass rund acht Meter lang und vier Meter breit ist - eine Mammutaufgabe. SWR Bild in Detailansicht öffnen Wenn das Modell mal fertig ist, sollen sich Gäste und Touristen daran erfreuen und etwas über diese Phase der Dorfgeschichte erfahren. SWR Bild in Detailansicht öffnen Wer in seine Räume kommt, betritt eine leuchtende, blinkende, bunte Welt, die einen sofort fasziniert. Kurt Pichler interessiert allerdings auch die Geschichte, die hinter den Automaten steckt. SWR Bild in Detailansicht öffnen Kurt Pichler sammelt nicht nur Automaten, sondern auch historisches Spielzeug SWR Bild in Detailansicht öffnen An vielen Stellen der Landgrafenstraße begegnet man den Spuren der Geschichte. Daher gibt es vor mehreren Häusern und Brunnen Infotafeln. Die sind Teil eines historischen Rundweges. Eine Infotafel findet sich auch vor dem ehemaligen Schulhaus der Gemeinde. Das sieht aus wie ein Gebäude aus dem 19. Jahrhundert. Tatsache ist aber, dass es um das Jahr 2000 entstanden ist, rekonstruiert auf der Grundlage historischer Dokumente und Zeichnungen. Möglich war dies durch finanzielle Mittel aus der Daniel Theysohn-Stiftung, die in dem Haus ihren Verwaltungssitz hat. In der Landgrafenstraße findet sich auch eine ehemalige Schuhfabrik. Seit Ende der 1990er Jahre ist dort ein Maschinenbau-Ingenieur zu Hause, ein Tüftler und Sammler. Das Tüfteln bezieht sich auf Fahrräder, die er im Laufe der Jahre entwickelt hat. Beim Sammeln geht es um mechanische Automaten, vor allem Flipper in allen erdenklichen Variationen und Juke Boxen. SWR