Max renoviert das 300 Jahre alte Bauerngehöft seiner Familie

Max Näckel renoviert mit seiner Partnerin Alexandra Malzer das 300 Jahre alte Bauerngehöft seiner Familie in Rothenbach und baut dort Gemüse an, dass er im eigenen Hofladen verkauft.

Max zieht für die Ausbildung vom Land in der Eifel in die Stadt Kaiserslautern. Dort lernen sich die Zwei kennen und werden ein Paar. Aber er fühlt sich nie wirklich wohl in der Stadt.

Als seine Großmutter stirbt, setzt das Paar der Frau ein Denkmal: Max und Alexandra übernehmen den Hof und nennen ihn „Annas Eifelgarten“. Ihr Traum für den Zukunft: Den Hof fertig renovieren, Hühner halten und vielleicht das ein oder andere Mini-Schwein…