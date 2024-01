per Mail teilen

"Wir frieren für Juliette", unter diesem Motto haben sich etwa 200 Teilnehmer am Neujahrstag bei Ingelheim in den Rhein gestürzt. Eintauchen ins eiskalte Wasser, das alte Jahr abwaschen und frisch gereinigt ins Neue starten. Verbunden ist der Spaß mit einer Spendenaktion für Menschen, die durch Krankheit oder Unfall in ihrem Leben stark eingeschränkt sind.