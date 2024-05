Modernes Marienbild steht für Gleichberechtigung in der Kirche

per Mail teilen

Die Eifeler Malerin Silke Aurora malt seit Monaten an einem großformatigen, zeitgenössischen Marienbild, mit dem sie die Position der Frau in der katholischen Kirche stärken möchte.

Sie ist eine von wenigen Frauen, die bis heute einen solchen Auftrag von der katholischen Kirche bekommen haben. Der Pfarrer der Stiftskirche in Bitburg hat es in Auftrag gegeben. Am 02. Juni wird es feierlich eingeweiht.