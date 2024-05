Tartes und Theater im Café - Französisches Flair in Neustadt

Das Café "Mon Général" in Neustadt ist so außergerwöhnlich wie seine Besitzer. Peter und Daniela Luise Miklusz. Sie ist die Tochter eines Franzosen und ihm ist das Cafe gewidmet: Köstliche Tartes bei französischen Chansons in einer Atmosphäre wie vor hundert Jahren. Freitags rücken die beiden Schauspieler die Tische zur Seite, um in ihrem Café Theater zu spielen.