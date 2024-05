Chirurg im Ruhestand: Darum operiert André Borsche weiter

per Mail teilen

Chirurg André Borsche denkt trotz seines Ruhestandes nicht ans Aufhören. Es gibt eine Organisation von Plastischen Chirurgen, Anästhesisten und Pflegern in Deutschland, die weltweit in Krisenregionen helfen. Der Arzt ist Teil dieses Verbandes und in besonders komplizierten Fällen werden Patientinnen und Patienten auch nach Deutschland geholt.