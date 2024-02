Mit dem Partyboot zum Rosenmontagsumzug nach Mainz

Der Mainzer Rheinschiffer Peter Nikolay bringt an Rosenmontag Jecken aus Hessen zum Umzug nach Mainz. Der Fährbetrieb seiner Familie transportiert die Fastnachter traditionell vom hessischen Ufer in Mainz-Kostheim zur Fastnachtshochburg, obwohl Peter Nikolay mit der fünften Jahreszeit eigentlich nicht so viel am Hut hat.